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Дипломатов попросили посетить арестованных на Украине 43 россиян

19 февраля 2019, 11:39  •  93 • Украина
В пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой призвали российских дипломатов посетить 43 российских граждан в местах принудительного содержания на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что у аппарата российского омбудсмена имеются данные о нарушении прав указанных граждан России.

По данным пресс-службы, в связи с этим аппарат уполномоченного обратился в Министерство иностранных дел России с просьбой «в целях обеспечения гарантий государственной защиты их прав и свобод» поручить сотрудникам консульского отдела на Украине посетить граждан.

Также дипломатов попросили предоставить данные о состоянии здоровья россиян и условиях их содержания. 

Ранее Москалькова попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову посетить необоснованно осуждённых на Украине российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова.

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