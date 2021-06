«Дипломатия вакцин» становится сродни новой космической гонке • 46 • Аналитика Космическая гонка была главным символом технологической конкуренции периода холодной войны между США и Советским Союзом. А теперь представьте, что эта гонка - вопрос жизни и смерти для миллионов людей по всему миру. Таковы ставки, связанные с производством и распространением вакцин против Covid-19. Эта неизбежная конкуренция во многом определит, как Covid-19 в конечном итоге повлияет на баланс глобальной власти и престижа. Для новой администрации президента США Джо Байдена это стратегическая возможность. Ставки «вакцинной дипломатии» становятся все более очевидными по мере того, как перспективы вакцин становятся все более ясными. Различные китайские препараты в настоящее время находятся на завершающих этапах тестирования. Американская компания Pfizer Inc. и ее немецкий партнер BioNTech SE объявляют, что их вакцина показывает 90% эффективность. Другая американская компания, Moderna Inc., заявляет об эффективности 94,5%. Для США и других богатых стран виден свет в конце туннеля — возможность того, что современные технологии смогут остановить пандемию где-то в 2021 году. Но как насчет остального мира? Многие развивающиеся страны сталкиваются с огромными трудностями в приобретении и поставке вакцин. Может возникнуть ситуация, когда Covid-19 станет гораздо менее угрожающим в большинстве богатых, развитых стран — которые используют свою экономическую мощь, чтобы заблокировать ранние поставки вакцины — но продолжит бушевать на так называемом «глобальном юге». Таким образом обеспечение доступности вакцин во всем мире является гуманитарным императивом. Это также является экономическим императивом: если пандемия все еще будет поражать значительные регионы мира, то полного восстановления экономики не произойдет. И это геополитический императив, потому что тот, кто претендует на лидерство, сможет пожинать огромные плоды как в мягкой силе, так и в дипломатическом влиянии. Пекин знает об этом, и именно поэтому его хакеры так агрессивно нацелились на западные фармацевтические компании и исследования по Covid-19, даже несмотря на собственные исследования. Си Цзиньпин объявил, что Китай будет относиться к своим вакцинам как к «глобальному общественному благу», и пообещал предоставить кредит в размере до $2 миллиардов, чтобы помочь развивающимся странам получить их. Китайские фирмы, такие как Sinovac Biotech Co., CanSino Biologics Inc. и Sinopharm Group Co., тестируют вакцины в Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии, Пакистане и других странах; они заключили соглашения о предоставлении Индонезии и Филиппинам, а также рядам других стран, раннего доступа к вакцине. Китай стремится провести собственный ребрендинг на международной арене, чтобы снять с себя ярлык безответственной автократии, которая начала пандемию, представ технологической сверхдержавой, которая положила ей конец. Пекин нацелен на расширение охвата своего «Шелкового пути здравоохранения», являющегося частью более широкой инициативы «Один пояс, один путь», во всем развивающемся мире. И он может использовать вакцину в качестве приманки для достижения стратегических целей — напомнить соседним странам о потенциальных издержках борьбы с Пекином в Южно-Китайском море. В этой области «дипломатия вакцин» может обеспечить Китаю некоторые преимущества. Хотя большинство вакцин китайского производства относительно просты, это является преимуществом при масштабном производстве и распространении. Вероятно, китайские вакцины не смогут получить одобрения в США или Европе, но это не станет проблемой в развивающихся странах. Наконец, учитывая, что Пекин, по-видимому, значительно сократил заболеваемость Covid-19 у себя дома (согласно его собственной статистике), он может иметь несколько большую свободу действий в экспорте вакцин на раннем этапе. Однако Пекин сталкивается с серьезными проблемами. Он имеет негативную историю чрезмерных и недостаточных поставок по, казалось бы, великодушным программам помощи. Более слабые вакцины или те, которые спешно вводятся в производство, могут оказаться менее эффективными или более опасными, чем заявляется. Правительство Си Цзиньпина также может переоценить силу своей позиции, требуя слишком больших уступок в обмен на лекарства — искушение, которому трудно противостоять авторитарному режиму. С многообещающими результатами испытаний американских фирм Вашингтон, похоже, избегает кошмарного сценария: длительного периода, в течение которого Китай имеет одну или несколько работающих вакцин, а Америка - нет. И хотя правительство США, руководствуясь националистическим подходом экс-президента Дональда Трампа, в основном пренебрегает многосторонними усилиями по обеспечению безопасности и распространению вакцин во всем мире, это не означает, что Америка не работает в этом направлении. Тем не менее США поставили себя в трудное дипломатическое положение. Они просто не получат большой геополитической выгоды от действий своих филантропов и фармацевтических компаний. Возможно, это правда, что США не смогут помочь миру, пока сами не победят эпидемию. Но Вашингтон заплатит огромную геополитическую цену, если не покажет также, что он может стать катализатором коллективных действий по решению самой насущной мировой проблемы. Самым простым шагом для новой администрации Байдена было бы подтвердить приверженность ВОЗ и начать всестороннюю поддержку Фонда COVAX- глобального государственно-частного партнерства, целью которого является создание и распространение вакцин по всему миру. Более амбициозно Байден мог бы попытаться создать коалицию передовых демократий, приверженных содействию разработке, справедливому распределению и щедрому финансированию программ по созданию вакцин. Это также предполагает тесное сотрудничество с Индией, которая является одновременно ключевой развивающейся страной и мощным производителем лекарств. Китай можно было бы пригласить присоединиться. Если тот согласится, то борьба с Covid-19 станет областью сотрудничества великих держав. Если он откажется, то рискует замкнуться в себе. Такая программа вполне может окупиться. По оценкам RAND Corporation, поставка вакцины Covid-19 странам с низким уровнем дохода обойдется в $25 миллиардов, но США и другие богатые страны могут терять до $119 миллиардов в год из-за того, что коронавирус продолжит бушевать в развивающемся мире. Это простое экономическое уравнение. Самая успешная гуманитарная инициатива США в этом столетии, Чрезвычайный план президента по борьбе со СПИДом, спасла миллионы жизней в Африке и поддержала имидж Америки во время войны Джорджа Буша. Сегодня стать во главе амбициозной международной программы вакцинации стало бы инвестицией в американское влияние. Может показаться глупым думать о борьбе с Covid-19 с точки зрения политики или геополитики, но это суровая реальность конкурентного мира. Если новая администрация Байдена стремится восстановить американский престиж и спасти жизни людей, возможно стоит начать активную «дипломатию вакцинации».









