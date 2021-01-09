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Дипломатия США в марафоне сверхдержав

09 января 2021, 12:30  •  141 • В мире
В Америке усиливается нервозность из-за сдачи ею позиций мировой гегемонии
В последний день уходящего года состоялось событие, которое могло бы стать информационным поводом для первых полос западной прессы, не будь столько страстей по коронавирусу и новогодней суеты. Во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставили свои подписи под соглашением об инвестициях с Китаем, рассчитанным на долгую перспективу.
Для канцлера Меркель, которая считает это событие одной из своих побед, соглашением венчается председательство Германии в Совете Европы. Выход на китайский рынок отраслей немецкой автомобилестроительной и телекоммуникационной промышленности, открытые двери для французского финансового бизнеса и прорыв из невыгодного положения европейских компаний и инвесторов в Китае, «который активно заключает соглашения с другими партнерами», стали для Брюсселя новогодним подарком. Ведь Китай – единственная крупная экономика мира, которая после истории с «пандемией» начала расти. Остальные экономики снизили объём производства товаров и услуг.
Реакция в Вашингтоне была противоположной реакции европейцев. Как пишет китайская Global Times, «заместитель советника по национальной безопасности США Мэтью Поттингер (Matthew Pottinger) взорвал бы Евросоюз из-за достигнутого соглашения». Торговый советник Белого дома Питер Наварро (Peter Navarro) назвал соглашение «плохой сделкой», бросающей геополитический вызов Соединённым Штатам.
Общая реакция американской администрации – как они (европейцы) посмели? Вопрос, который скрытно или явно слышится во всех комментариях из Вашингтона, где, словно в отместку, в тот же день ввели дополнительные тарифы на европейские товары, включая немецкие запчасти для самолётов и французские вина.
При этом ни одной буквой инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем не касается безопасности США. Однако барабаны войны на Потомаке звучат. «Во внешнеполитических кругах стало общепринятым то, что США и Китай состязаются в «марафоне сверхдержав», который может продлиться целый век. Однако самая острая часть состязания растянется не более чем на десятилетие, – утверждает журнал Foreign Affairs, издаваемый Советом по международным отношениям (Council on Foreign Relations). – …Момент максимальной опасности наступит через несколько лет».
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Чтобы «уберечь мир от катастрофы», Америка, считают в Госдепе, должна опереться на три принципа. Первый – отрицать успехи Китая, способные, в принципе, изменить баланс мировых сил. Больше всего в Соединённых Штатах опасаются возвращения Тайваня в состав КНР и китайского превосходства в создании телекоммуникационной сети 5G. При этом известно, что если бы не США, философия Дэн Сяопина «одна страна – две системы» прижилась бы на Тавйване ещё до конца ХХ века. Ну а сети 5G Китай «застолбил» давно, в 2014 году, когда пекинская компания ZTE первой предложила концепцию Pre-5G и через год открыла станцию в Барселоне. Итак, первый базовый принцип новой дипломатии США смотрится шатко. А что второй?
Второй диктует опираться на существующие или доступные в ближайшем будущем инструменты сдерживания, не отвлекаясь на средства, разработка которых потребует годы. Главное из таких средств – более 800 американских военных баз, разбросанных по миру.
Наконец, третий принцип требует избирательно «демонтировать» влияние Китая, не старясь изменить линию поведения Пекина. Не надо соблазнять Пекин возможностями ВТО, МВФ и т. п., ставка должна быть сделана на целенаправленное истощение китайских ресурсов.
Америка должна готовиться к наступательно-агрессивным действиям не в будущем, а сейчас, чтобы предотвратить более мощное сопротивление впоследствии.
«Если Китай поглотит Тайвань, – пишет Foreign Affairs, – он получит доступ к технологиям мирового уровня и обретёт «непотопляемый авианосец», проецирующий военную мощь на западную часть Тихого океана, плюс возможности блокады Японии и Филиппин... Тайвань – это ось силы в Восточной Азии: контролируемый Тайбэем, остров является крепостью против китайской агрессии». Стоит вникнуть в эту сентенцию, чтобы лучше разглядеть американское понимание миропорядка. По периметру Тайваня находится десяток военно-морских баз США – и в глазах Вашингтона это делает США посланником мира!
Фото: REUTERS/Mike Blake
Несмотря на плотное кольцо уже существующих военных баз, по замыслу Совета по международным отношениям, Вашингтону следует разместить новые ракетные установки и вооружённые беспилотники на базах поблизости и по возможности на самом Тайване. Предлагается прекратить строительство дорогостоящих авианосцев, а финансировать барражирующие крылатые ракеты и «умные мины» (smart mines). К «подручным инструментам» США относят и своих союзников. Брюсселю велено считать Китай «системным противником», Великобритании, Франции и Германии – направить морские патрули для сдерживания Пекина в Южно-Китайское море и Индийский океан. И однако же вот – соглашение об инвестициях с «системным противником»...
«Сейчас пришло время для мировых сверхдержав перестать бросать камни из стеклянных домов», – пишет европейское издание Project Syndicate. Так и есть. Живя в стеклянном доме, разбрасываться камнями ни к чему. Подписанное соглашение между Евросоюзом и Китаем выгодно Европе, выгодно Китаю и даже выгодно Соединённым Штатам, только в США этого не хотят замечать, нервничая по поводу сдачи собственных позиций мировой гегемонии.
Заглавное фото: REUTERS/Johanna Geron
Елена ПУСТОВОЙТОВА

Фонд Стратегической Культуры

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