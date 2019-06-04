Дипломатия панд на фоне торговой войны: Путин и Си Цзиньпин сверят часы перед лицом Трампа

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует посетить Россию 5-7 июня 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба китайского МИД.

В рамках государственного визита лидер КНР намерен принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как ранее заявили организаторы ПМЭФ-2019 года, китайский политик станет почетным гостем форума.

Дипломатия панд

Россия и Китай также опубликуют два политических заявления во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Во время визита лидеры двух стран подпишут и опубликуют два важных совместных документа. Первый - заявление о российско-китайских отношениях, в котором будет обозначен всесторонний план развития и сотрудничества двух стран", - указано в заявлении китайских дипломатов.

Во втором документе речь пойдет о вопросах международной стратегической стабильности. Москва и Пекин подтвердят свою приверженность "принципам мультилатерализма, совместному реагированию на вызовы в области стратегической безопасности".

Также российские и китайские представители подпишут новую серию соглашений о сотрудничестве.

Как позднее уточнил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров 5 июня в Кремля лидеры двух государств поучаствуют в церемонии передачи двух панд - самца по имени Жу И и его подруги Динди - Московскому зоопарку. Большие панды, или, как их называют в Поднебесной, бамбуковые медведи, живут в горных районах Центрального Китая - в провинции Сычуань и Тибете.

В зоопарке также открывается специальный павильон для животных, которые являются национальным символом Китая.

Торговая война с ноткой Huawei

Визит Си Цзиньпина в России будет проходить на фоне очередного витка конфликта между Пекином и Вашингтоном. В частности, американская сторона хочет ужесточить процесс получения виз для студентов из Китая. Не стоит забывать и о проблемах компании Huawei и повышении пошлин.

Напомним, власти США внесли в чёрный список компанию Huawei, обвинив её в деятельности, якобы представляющей угрозу нацбезопасности страны. После этого Google, Microsoft и ряд других компаний заявили о прекращении сотрудничества с китайским гигантом.

Ответом Пекина на давление со стороны Вашингтона может стать приостановка поставок редкоземельных металлов. Рассмотрение данных планов подтворил главный редактор издания Global Time Ху Сицзинь.

Китай является основным поставщиком редкоземельных элементов, которые критически важны при производстве широкого спектра потребительских товаров и электроники. При этом в 2014-2017 годах Соединённые Штаты импортировали из КНР 80% от своих потребностей в редких ресурсах.

"Китай может также принять другие контрмеры в будущем", - добавил Ху Сицзинь в соцсетях.

Трудности Китая - вызов России

Непосредственно военкор "Комсомольской правды" Александр Коц отметил, что скандал вокруг китайской компании Huawei наглядно доказывает необходимость принятого весной 2019 года в России закона о суверенном интернете.

"Чем страна больше развита технологически, тем санкции будут больней. Не работают эмбарго - вырубаем ПО, на котором работают "злодеи". Загоняем их в средневековье, без операционных систем, обновлений программного обеспечения, а то и инета в принципе", - написал в соцсетях журналист, указав на новый тип войны.

Отметим, что Huawei активно сотрудничает и с российской стороной. Так китайская компания закупила российские технологии в области распознавания лиц.

Учитывая эти факторы, сверка часов между Владимиром Путином и Си Цзиньпином на фоне угрозы со стороны Дональда Трампа будет полезна.