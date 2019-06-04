Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Защита выборов от троллей": Косачев посмеялся над попыткой Штатов зак...
Михо обратился к Гройсману
Аваков встретился с семьёй погибшего в ходе стрельбы полицейских мальчика
"Ваши танки будут ГОРЕТЬ как спички!" Украинца ЛИХОРАДИТ в эфире у Сол...
Главная / Политика

Дипломатия панд на фоне торговой войны: Путин и Си Цзиньпин сверят часы перед лицом Трампа

04 июня 2019, 21:24  •  27 • Политика
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин сверят часы на фоне торговой войны, которую развязал президент США Дональд Трамп.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует посетить Россию 5-7 июня 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба китайского МИД.
В рамках государственного визита лидер КНР намерен принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как ранее заявили организаторы ПМЭФ-2019 года, китайский политик станет почетным гостем форума.

Дипломатия панд

Россия и Китай также опубликуют два политических заявления во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
"Во время визита лидеры двух стран подпишут и опубликуют два важных совместных документа. Первый - заявление о российско-китайских отношениях, в котором будет обозначен всесторонний план развития и сотрудничества двух стран", - указано в заявлении китайских дипломатов.
Во втором документе речь пойдет о вопросах международной стратегической стабильности. Москва и Пекин подтвердят свою приверженность "принципам мультилатерализма, совместному реагированию на вызовы в области стратегической безопасности".
Также российские и китайские представители подпишут новую серию соглашений о сотрудничестве.
Как позднее уточнил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров 5 июня в Кремля лидеры двух государств поучаствуют в церемонии передачи двух панд - самца по имени Жу И и его подруги Динди - Московскому зоопарку. Большие панды, или, как их называют в Поднебесной, бамбуковые медведи, живут в горных районах Центрального Китая - в провинции Сычуань и Тибете.
В зоопарке также открывается специальный павильон для животных, которые являются национальным символом Китая.

Торговая война с ноткой Huawei

Визит Си Цзиньпина в России будет проходить на фоне очередного витка конфликта между Пекином и Вашингтоном. В частности, американская сторона хочет ужесточить процесс получения виз для студентов из Китая. Не стоит забывать и о проблемах компании Huawei и повышении пошлин.
Напомним, власти США внесли в чёрный список компанию Huawei, обвинив её в деятельности, якобы представляющей угрозу нацбезопасности страны. После этого Google, Microsoft и ряд других компаний заявили о прекращении сотрудничества с китайским гигантом.
Ответом Пекина на давление со стороны Вашингтона может стать приостановка поставок редкоземельных металлов. Рассмотрение данных планов подтворил главный редактор издания Global Time Ху Сицзинь.
Китай является основным поставщиком редкоземельных элементов, которые критически важны при производстве широкого спектра потребительских товаров и электроники. При этом в 2014-2017 годах Соединённые Штаты импортировали из КНР 80% от своих потребностей в редких ресурсах.
"Китай может также принять другие контрмеры в будущем", - добавил Ху Сицзинь в соцсетях.

Трудности Китая - вызов России

Непосредственно военкор "Комсомольской правды" Александр Коц отметил, что скандал вокруг китайской компании Huawei наглядно доказывает необходимость принятого весной 2019 года в России закона о суверенном интернете.
"Чем страна больше развита технологически, тем санкции будут больней. Не работают эмбарго - вырубаем ПО, на котором работают "злодеи". Загоняем их в средневековье, без операционных систем, обновлений программного обеспечения, а то и инета в принципе", - написал в соцсетях журналист, указав на новый тип войны.
Отметим, что Huawei активно сотрудничает и с российской стороной. Так китайская компания закупила российские технологии в области распознавания лиц.
Учитывая эти факторы, сверка часов между Владимиром Путином и Си Цзиньпином на фоне угрозы со стороны Дональда Трампа будет полезна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
04 июня 2019, 18:09
Верховная рада "прокатила" Зеленского дважды за одно заседание: И с премьером, и с импичментом
04 июня 2019, 09:39
Врио главы Республики Алтай объявил о выдвижении на выборы от "Единой России"
03 июня 2019, 22:39
"Если будут, значит, они будут, а если нет, то нет": Мэр Харькова попытался, но не внёс ясности по позиции переговоров с Россией
04 июня 2019, 08:24
"Дороже будет": Помпео унизил Россию подозрениями в "грязной" газовой игре с Европой
04 июня 2019, 08:24
Неожиданно ставший политиком солист "Океана Эльзы" потребовал от Зеленского законодательно признать Россию "агрессором"
04 июня 2019, 11:39
Приняли без голосования. США узаконили депортацию из страны всех, кого считают виновными
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2019, 02:54
Развернули самолеты: Киев отменил операцию в Крыму
02 июня 2019, 07:39
Извольте заплатить по счёту, товарищи офицеры
04 июня 2019, 11:24
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
29 мая 2019, 12:39
Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост
28 мая 2019, 23:24
С семьёй и деньгами: в Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
02 июня 2019, 14:09
"Стыдно смотреть и слушать": Депутат Рады Гончаренко рассказал о всесильной украинской делегации в ПАСЕ - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.