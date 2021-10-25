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Дипломатическому кризису в Турции положили конец

25 октября 2021, 20:35  •  246 • Политика
Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото: Michael Klimentyev / Kremlin Pool / www.globallookpress.com
Слова посольств о невмешательстве в дела Анкары убедили Эрдогана
Тайип Эрдоган объявил об окончании дипломатического кризиса, в ходе которого десять послов западных государств были объявлены персонами нон грата. 
Слова дипломатических представительств о невмешательстве послов во внутренние дела других стран возымели свое действие. 
"Послы некоторых стран непосредственно взяли на прицел наш суверенитет. Подобное заявление – большое оскорбление наших судей, адвокатов. Турецкий суд независим и ничьих приказов не приемлет. Поэтому ответить на такое оскорбление – наша обязанность", 
– подчеркнул Эрдоган, добавив, что Анкара не намерена устраивать кризис, поэтому объяснения посольств в корне изменили ситуацию. 
Глава Турции также выразил надежду, что отныне представители западных стран будут осторожнее в своих высказываниях. 
Напомним, что Эрдоган заявил о готовности выслать из страны послов десяти стран после призывов освободить правозащитника Османа Кавалу, который выступает за мирное разрешение курдского вопроса. За турка вступились США, Германия, Канада, Франция, Норвегия, Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Нидерланды и Швеция.
Президент страны отметил, что дипломаты лезут не в свое дело, добавив, что власти в состоянии самостоятельно вершить суд над нарушителями закона. Поэтому Анкара не нуждается в советах западных государств. 

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