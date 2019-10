Дипломатическое оружие: как демократы используют экс-посла США на Украине для импичмента Трампа • 76 • Украина Экс-посол США на Украине Мари Йованович заявила, что Дональд Трамп якобы оказывал давление на Госдеп, добиваясь её отставки. Об этом бывший дипломат сообщила во время слушаний в конгрессе, которые проходят в рамках начатой процедуры импичмента главы Белого дома. Демократы обвиняют Трампа в том, что он превысил полномочия, якобы потребовав от властей Украины содействовать расследованию в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Эксперты полагают, что оппоненты Трампа создают негативный фон вокруг американского лидера с целью снизить его шансы на переизбрание в 2020 году. Мари Йованович (в центре) AFP © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Бывший посол США на Украине Мари Йованович, которая была отозвана из дипмиссии в Киеве в мае 2019 года, дала показания в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, которую палата представителей инициировала против президента Дональда Трампа. На закрытом заседании 11 октября Йованович сообщила конгрессменам, что её отставки якобы добивался лично Дональд Трамп, оказывая давление на Госдеп. Об этом, по словам Йованович, ей рассказал замглавы Госдепа Джон Салливан, сообщает Associated Press. Напомним, конгрессмены от Демократической партии в палате представителей конгресса США инициировали процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа после того, как было предано огласке содержание его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы утверждают, что Трамп якобы злоупотребил своими полномочиями, требуя от Зеленского содействовать расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы высоко оценили выступление Йованович, отметив, что её показания подтверждают недобросовестные мотивы президента США. «Для меня очевидно, что её уволили, поскольку она мешала тем, кто хотел использовать правительство Украины ради собственной политической и финансовой выгоды, в их числе и президент Трамп», — приводит Associated Press слова члена палаты представителей от штата Нью-Йорк Шона Патрика Малони. Отметим, что за скандалом, связанным с обнародованием переговоров Трампа с Зеленским, последовала серия отставок функционеров Госдепа, курировавших отношения с Украиной. В конце сентября первым подал в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, а 11 октября стало известно, что свой пост покинул один из главных советников госсекретаря Майкл Маккинли. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, демократы попытаются использовать заявление Йованович об отставке под давлением Трампа в качестве доказательства того, что президент неправомерно вмешался в украинскую ситуацию. «Однако президент США имеет полное право добиваться отставки посла. Более того, Госдеп США может отозвать посла в любой момент и по любой причине. Обычно в том случае, если у посла есть разногласия с Госдепом или президентом, он сам уходит в отставку, а не продолжает работу вопреки линии, которую проводит руководство страны. В данной ситуации Трамп выполнял свою программу, которой должна была подчиняться Йованович, но вместо этого она выполняла свою», — пояснил политолог. Мари Йованович покидает слушания в Конгрессе США

AFP

© Olivier Douliery Конфликт интересов Напомним, что одним из центральных действующих лиц внутриполитического скандала вокруг импичмента Трампа является его давний соратник и личный адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф (Руди) Джулиани. Сообщается, что сам Джулиани, в прошлом известный прокурор, несколько раз встречался с представителями администрации Зеленского с целью выяснить, действительно ли бывший вице-президент США Джо Байден причастен к отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году. В апреле 2019 года американское политическое издание The Hill опубликовало расследование, согласно которому сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошёл в совет директоров Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Согласно материалам The Hill, Генпрокуратура Украины якобы подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burismа. Глава ведомства Виктор Шокин планировал вызвать Хантера Байдена на допрос по факту злоупотреблений в Burisma и газовой отрасли страны, но не успел — действовавший на тот момент президент Украины Пётр Порошенко в марте 2016 года отстранил его от должности. В январе 2018 года Байден, выступая на собрании Совета по международным отношениям (частная американская организация в сфере международных связей. — RT), вспомнил об этом эпизоде. Тогда, ничуть не стесняясь, он заявил, что поставил ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор Шокин не будет смещён с должности. В свою очередь, Мари Йованович, занимавшая пост посла США на Украине с 2016 по 2019 год, в ходе слушаний в конгрессе отрицала какую-либо связь с Хантером Байденом. «Я никогда не встречалась с Хантером Байденом и никогда не разговаривала с ним ни напрямую, ни через третьих лиц. При этом, несмотря на то, что за многие годы службы в правительстве я несколько раз встречалась с бывшим вице-президентом Байденом, ни он сам, ни члены предыдущей администрации никогда прямо или косвенно не поднимали со мной тему компании Burisma или Хантера Байдена», — приводит текст её заявления Associated Press. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что контролирующие повестку американские мейнстримные СМИ просто игнорируют участие в этой истории Байденов, акцентируя внимание на якобы злоупотреблении полномочиями Трампа. «СМИ ненавидят нынешнего президента США. Они делают это из мести, потому что Трамп неоднократно обвинял их в производстве фейковых новостей и подтасовке фактов», — пояснил Блохин. В то же время Владимир Брутер считает, что, скорее всего, в отношении Байдена в США никакого расследования начато не будет. Потому что если Трамп решится его инициировать, это будет выглядеть как попытка преследования главного политического противника и негативно отразится на его рейтинге, пояснил политолог. Охота за Джулиани Между тем в США начато уголовное расследование против Рудольфа Джулиани, сообщают СМИ. Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что федеральные прокуроры Манхэттена проводят проверку, в рамках которой выясняют, не нарушал ли Джулиани законы о лоббизме в ходе своей деятельности, которая касалась Украины. По словам одного из источников издания, следователи также оценивают действия Джулиани, якобы направленные на смещение с должности посла США на Украине Йованович. Сам Джулиани в интервью газете Financial Times заявил, что не осведомлён о каких-либо расследованиях в отношении себя, и отметил, что продолжает исполнять обязанности адвоката Дональда Трампа. Рудольф Джулиани

AFP

© SAUL LOEB Эксперт оценил слова Зеленского о поведении Порошенко Тем не менее Йованович в своих показаниях конгрессу косвенно обвинила Джулиани в том, что он руководствовался недобросовестными мотивами, добиваясь её смещения с поста руководителя дипмиссии. «Что до мэра Джулиани, то я контактировала с ним лишь на минимальном уровне — насколько я помню, всего три раза. Ни в одном из случаев речь не шла о рассматриваемых событиях. Я не знаю, по какой причине господин Джулиани выступает с нападками в мой адрес. Однако лица, которых в прессе называли его деловыми партнёрами, вполне могли счесть, что их личным финансовым амбициям мешал проводимый нами на Украине антикоррупционный курс», — заявила Йованович на слушаниях 11 октября. Речь идёт о бизнесменах украинского происхождения Льве Парнасе и Игоре Фрумане, недавно арестованных в США и обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Попытки демократов и их союзников в Госдепе привлечь Рудольфа Джулиани к процессу импичмента президента Трампа призваны сформировать негативную информационную повестку вокруг главы Белого дома и обвинить его в новых преступлениях, считает Владимир Брутер. «Джулиани — личный адвокат президента, частное лицо, он никоим образом не подлежит расследованию со стороны конгресса. Джулиани можно лишь обвинить в незаконном лоббизме за границей, но в нынешней ситуации сделать это будет довольно сложно. Возможно, демократы хотят продемонстрировать, что он преследовал личные коммерческие и политические интересы, а потом перенести эти обвинения и на Трампа. В данной ситуации это будет, конечно, не в пользу нынешнего президента США, поэтому ему придётся каким-то образом эти обвинения опровергать», — заключил эксперт.





