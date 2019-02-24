«Дипломатическое давление продолжится»: как проходят переговоры США и Турции по вопросу покупки Анкарой российских С-400

Вашингтон продолжит оказывать давление в попытках отменить покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Такого мнения придерживаются в экспертном сообществе. Ранее главы оборонных ведомств двух стран обсудили сделку на переговорах в Пентагоне. США неоднократно предупреждали о возможных санкциях в случае покупки С-400, также Белый дом угрожает заблокировать передачу Турции истребителей пятого поколения F-35. При этом, как отмечают специалисты, российская система по эффективности превосходит аналоги, предлагаемые Соединёнными Штатами.

Вашингтон и Анкара продолжают обсуждение вопросов, связанных с приобретением российских ракетных комплексов С-400, а также с поставками в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35. Эти темы присутствовали в повестке встречи между исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Переговоры сторон прошли в столице США.

«Мы обменялись взглядами и информацией касательно F-35 и С-400, а также условились продолжить переговоры по этим темам и сделать всё возможное для решения проблем между нашими странами. Мы будем стараться достичь определённого прогресса уже в ближайшие дни», — приводит ТАСС слова Акара.

За неделю до переговоров на уровне глав оборонных ведомств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приобретёт российское вооружение, несмотря на возражения со стороны Вашингтона.

«Мы заключили сделку с Россией по С-400. Поэтому ни о каком шаге назад не может быть и речи. Вопрос закрыт», — сообщил турецкий лидер. Он добавил, что российские комплексы будут развёрнуты в июле этого года.

Эти слова турецкого президента стали ответом на выступление вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого он заявил о недопустимости приобретения членами НАТО оружия у противников.

«Мы дали понять, что мы не будем сидеть сложа руки, когда союзники по НАТО будут покупать оружие у наших противников», — сказал Пенс.

Союзное давление

Напомним, Россия и Турция начали переговоры о поставках комплексов С-400 ещё в 2016 году. Контракт был подписан в сентябре 2017 года, после чего Анкара подтвердила передачу аванса российской стороне. Точное количество ракетных комплексов, которые приобрела Турция, официально не разглашалось.

В 2018 году Государственный департамент США сообщил, что покупка Анкарой С-400 повлечёт за собой введение санкций и пересмотр двусторонних отношений с Вашингтоном. В частности, американская сторона заявила, что может отказаться от передачи Турции истребителей F-35.

Перед переговорами Эрдогана и президента РФ Владимира Путина с призывом не покупать российское оружие также выступила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

© Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

«Мы очень обеспокоены любого рода российской системой противоракетной обороны в стране-союзнике», — заявила она, подчеркнув, что Вашингтон призывает Турцию не покупать российские системы ПРО.

Впоследствии турецкий лидер сообщил, что руководство США оказывает на Анкару «большое давление» в связи с поставками систем С-400.

Вопрос эффективности

С-400 — самые эффективные комплексы защиты от ракет и любой авиационной техники, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук политолог-американист Сергей Судаков.

«Самолёты F-35 являются стратегическими бомбардировщиками, которые позиционируются американской стороной как абсолютные невидимки и могут незамеченными проникать на территорию противника. США пытаются дать некую альтернативу Турции вместо С-400, однако F-35 неэффективны против этой российской зенитной ракетной системы», — пояснил он.

По словам Судакова, Соединённые Штаты введут санкции против Турции, если она получит российские ЗРК С-400 — даже в случае покупки Анкарой самолётов F-35.

Здание Госдепа США

Reuters

© Joshua Roberts

«Это будут экономические ограничения, так как Вашингтон не остановится на дипломатическом давлении. Самая главная позиция США — оказание постоянного давления на Анкару. Как только они снизят это давление, они поймут, что Турция начнёт разворачиваться в сторону России, чего Вашингтону нельзя допустить, тем более в преддверии выборов 2020 года», — считает политолог.

Это мнение разделяет и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

«C-400 — гораздо более эффективная система, чем американские комплексы Patriot. Турецкая сторона была крайне заинтересована в том, чтобы С-400 частично производились на её территории. На это не пошли американцы в отношении систем Patriot. Российская сторона была готова обсуждать этот вопрос, что меняет ситуацию и становится решающим аспектом для Анкары», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Турецкие власти заявляли, что готовы рассмотреть предложение Вашингтона по поставке в страну ЗРК Patriot, однако только при условии, что такая сделка не будет предусматривать отказа от покупки российских С-400.

Санкционные комплексы

Наряду с Турцией под угрозой введения американских ограничительных мер в 2018 году оказалась Индия, которая заключила с Россией контракт на покупку комплексов С-400 на $5 млрд.

Вашингтон угрожает санкциями странам, покупающим российские ракетные комплексы, в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Этот закон, принятый американским конгрессом в ответ на якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы в США, позволяет Вашингтону замораживать активы и запрещать американским финансовым институтам сотрудничать с государствами, заключающими крупные оружейные сделки с Москвой.

В 2018 году санкции, предусмотренные положениями CAATSA, были введены против департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его главы Ли Шанфу за сделки с Москвой по покупке С-400 и 24 истребителей Су-35.

Внешнеполитическая независимость

Для Анкары вопрос независимости от США является принципиальным, отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«До настоящего момента Турция эволюционировала, сохраняя свой курс на независимость от Вашингтона. Многие полагают, что неудачная попытка государственного переворота, свержения и убийства Эрдогана стала точкой невозврата. Все прекрасно понимали, что за этим переворотом стоят США, а такие вещи не забываются и не прощаются», — отметил он.

По словам Батюка, теперь многое будет зависеть от того, готовы США пойти на уступки и компромиссы в переговорах с турецкой стороной, или же они, напротив, усилят санкционное давление.

«США очень важно сохранить Турцию в альянсе и свои отношения с этим государством, учитывая его ключевое геостратегическое положение в регионе. Дипломатическое давление США на Анкару продолжится. Цель Соединённых Штатов в ходе текущих переговоров — убедить Турцию отказаться от сделки с Россией», — заключил эксперт.