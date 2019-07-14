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Дипломатический вандал: Трамп вышел из сделки с Ираном просто назло Обаме – экс-посол Британии

14 июля 2019, 10:24  •  86 • Политика
Экс-посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок писал в своих дипломатических депешах правительству, что президент США совершил "акт дипломатического вандализма", выйдя из ядерной сделки с Ираном лишь для того, чтобы насолить этим предыдущему американскому лидеру Бараку Обаме. Содержание переписки цитирует британская газета Daily Mail.
Как следует из писем посла британским властям, президент США Дональд Трамп мог принять решение выйти из ядерного соглашения с Ираном "по личным причинам". По мнению посла, он просто хотел поступить назло Обаме, при котором Тегераном было достигнуто соглашение и подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
Даррок утверждает, что среди советников Трампа по этому вопросу были разногласия. При этом у администрации президента США не было никакого плана по преодолению негативных последствий выхода из сделки, подчеркивает он.
Как стало известно изданию, такая телеграмма была отправлена в мае 2018 года после провала попытки Бориса Джонсона (в то время пост главы британского МИД) убедить Дональда Трампа не выходить из СВПД.

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