Дипломатический вандал: Трамп вышел из сделки с Ираном просто назло Обаме – экс-посол Британии

Как следует из писем посла британским властям, президент США Дональд Трамп мог принять решение выйти из ядерного соглашения с Ираном "по личным причинам". По мнению посла, он просто хотел поступить назло Обаме, при котором Тегераном было достигнуто соглашение и подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Даррок утверждает, что среди советников Трампа по этому вопросу были разногласия. При этом у администрации президента США не было никакого плана по преодолению негативных последствий выхода из сделки, подчеркивает он.

Как стало известно изданию, такая телеграмма была отправлена в мае 2018 года после провала попытки Бориса Джонсона (в то время пост главы британского МИД) убедить Дональда Трампа не выходить из СВПД.