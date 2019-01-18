Дипломатический «сюрреализм»: почему Климкин заявил о разрыве десятков двусторонних соглашений между Россией и Украиной

В 2018 году Киев разорвал 49 двусторонних соглашений с Москвой, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин. По его словам, Украина намерена и дальше двигаться в этом направлении — сейчас ведётся работа по пересмотру всей договорно-правовой базы с РФ. Эксперты отмечают, что в преддверии президентских выборов на Украине действующие власти стараются по максимуму осложнить отношения с Москвой. При этом аналитики подчёркивают, что, отказываясь от взаимодействия с Россией, Киев не получает адекватной замены со стороны Европы, в первую очередь в экономической сфере.

После денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной киевские власти разорвали уже 49 двусторонних соглашений с Москвой. Такое заявление сделал глава украинского МИД Павел Климкин, отметивший, что Киев продолжит двигаться в этом направлении.

«49 соглашений с Россией сейчас прекратили своё существование. Это два межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и три межрегиональных. Мы будем последовательно идти по этому треку», — сообщил Климкин на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов деятельности МИД Украины в 2018 году.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в настоящее время ведётся работа по пересмотру ещё порядка 50 двусторонних договоров.

«Мы также пересматриваем всю договорно-правовую базу с Россией. Наш принцип очень прост: мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны. Мы будем чётко руководствоваться интересами наших граждан... Мы будем делать это последовательно, и это будет делаться на основе чёткого стратегического подхода», — цитирует Климкина «Интерфакс-Украина».

Напомним, денонсация Киевом двусторонних соглашений с Москвой происходит во исполнение декабрьского закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Пакет предложений на этот счёт был подготовлен украинским МИД ещё в марте 2018-го, а в сентябре российская сторона получила официальное уведомление, что соглашение не будет продлено в апреле 2019 года.

По словам главы МИД Украины, сейчас дипломатические отношения между Москвой и Киевом сведены до минимума, который необходим для контактов по линии защиты прав украинских граждан на территории РФ.

«Мы сейчас свели весь комплекс отношений с Россией к минимуму. Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях. Это мы окончательно проехали, этого не будет ни завтра, ни послезавтра. Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией», — сказал Климкин.

«Важно понимать, что дипотношения с Россией не следует путать с дружбой. Это политический инструмент, который мы используем в той мере, в которой это отвечает интересам Украины», — заявил Климкин.

Министр добавил, что в настоящий момент Киев ведёт консультации с рядом стран, чьи представители могли бы представлять интересы украинских граждан в случае полного разрыва дипломатических отношений с Москвой. Однако ни одна страна не дала согласия на подобную деятельность.

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, заявление Климкина о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией прежде всего связано с попыткой действующих киевских властей максимально осложнить взаимодействие с Москвой.

«Климкина поджимает время — грядёт избирательная кампания. И раз уж Пётр Порошенко живёт по принципу «то, что предки построили, новый президент Украины всегда сломать сможет», то к марту нужно выйти, что называется, очищенными от любого, даже мельчайшего, российского следа. Именно поэтому сейчас судорожно разрываются договоры», — полагает Бальбек.

В свою очередь, политолог Юрий Светов в беседе с RT отметил, что обязанности главы МИД любой нормальной страны заключаются в установлении дипотношений со всем миром и, в первую очередь, со своими соседями, однако украинский министр действует с точностью до наоборот.

«Господин Климкин открывает новую страницу в истории мировой дипломатии — главной задачей он видит разрыв соглашений. Разорвёт он все соглашения, а мы соседями не перестанем быть, заинтересованность Украины и России во взаимосотрудничестве никуда не исчезнет», — заявил политолог.

«Когда эпоха Климкина закончится, придут новые люди, которые будут восстанавливать отношения между Украиной и Россией», — подчеркнул эксперт.

При этом политолог Иван Мезюхо констатировал, что после государственного переворота 2014 года киевские власти в одностороннем порядке отменили ряд российско-украинских соглашений. Причём подобная политика явно не соответствует национальным интересам Украины.

«Украинское государство выступает против своих собственных национальных интересов, когда отказывается от всестороннего сотрудничества с Россией. Нынешняя политическая элита на Украине решила строить русофобское государство, номинально ориентированное на ЕС. Разрывая всяческие документы, они демонстрируют, что они, мол, освобождаются от отношений прошлого и якобы строят отношения европейского будущего. Но в Европе их никто не ждёт», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что на фоне разрушения экономических связей с Россией украинская сторона не нашла им адекватной замены в Евросоюзе.

«Это какой-то сюрреализм. Министр иностранных дел Украины, который должен ратовать за экономику украинского государства, за то, чтобы люди жили хорошо, вместо этого радуется тому, что Украина разваливает базу соглашений, над которыми когда-то работали его предшественники на дипломатической службе», — подытожил Мезюхо.