Дипломатический скандал продолжился "на ковре": Источник сообщил о "расплате" чешского посла

Ранее разгоревшийся дипломатический скандал между Москвой и Прагой продолжился вызовом, что называется, "на ковёр". Как уточнил источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве, чешского посла вызвали в МИД России. Причиной как раз стал тот самый скандал.

Речь идёт об истории с "чемоданчиком с ядом", которая началась с еженедельника Respekt. Тот в апреле сообщил о том, что в Прагу якобы приехал мужчина с российским диппаспортом, а при нём было ядовитое вещество - рицин.

Якобы это вещество предназначалось для отравления трёх чешских политиков, имевших отношение к сносу памятника маршалу Коневу в Праге. Москва категорически опровергла эти заявления, назвав их уткой.

Позже скандал продолжился высылкой двух российских дипломатов из страны. А на днях стало известно о том, что чешские спецслужбы и полиция никаких подтверждений информации о "чемоданчике с ядом" не нашли.

Расплачиваться за эту историю теперь, очевидно, приходится чешскому послу.