|
Дипломатический скандал продолжился "на ковре": Источник сообщил о "расплате" чешского посла
15 июня 2020, 16:00 • 246 • Политика
Источник во внешнеполитическом ведомстве сообщил о том, что чешского посла вызвали в МИД России, что называется "на ковёр", в связи с ранее разгоревшимся дипломатическим скандалом.
Ранее разгоревшийся дипломатический скандал между Москвой и Прагой продолжился вызовом, что называется, "на ковёр". Как уточнил источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве, чешского посла вызвали в МИД России. Причиной как раз стал тот самый скандал.
Речь идёт об истории с "чемоданчиком с ядом", которая началась с еженедельника Respekt. Тот в апреле сообщил о том, что в Прагу якобы приехал мужчина с российским диппаспортом, а при нём было ядовитое вещество - рицин.
Якобы это вещество предназначалось для отравления трёх чешских политиков, имевших отношение к сносу памятника маршалу Коневу в Праге. Москва категорически опровергла эти заявления, назвав их уткой.
Позже скандал продолжился высылкой двух российских дипломатов из страны. А на днях стало известно о том, что чешские спецслужбы и полиция никаких подтверждений информации о "чемоданчике с ядом" не нашли.
Расплачиваться за эту историю теперь, очевидно, приходится чешскому послу.
246
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июня 2020, 23:00
|
12 июня 2020, 03:00
|
11 июня 2020, 10:25
|
14 июня 2020, 21:00
|
12 июня 2020, 21:00
|
10 июня 2020, 03:00
|
11 июня 2020, 17:00