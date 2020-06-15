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Дипломатический скандал продолжился "на ковре": Источник сообщил о "расплате" чешского посла

15 июня 2020, 16:00  •  246 • Политика
Источник во внешнеполитическом ведомстве сообщил о том, что чешского посла вызвали в МИД России, что называется "на ковёр", в связи с ранее разгоревшимся дипломатическим скандалом.
Ранее разгоревшийся дипломатический скандал между Москвой и Прагой продолжился вызовом, что называется, "на ковёр". Как уточнил источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве, чешского посла вызвали в МИД России. Причиной как раз стал тот самый скандал.
Речь идёт об истории с "чемоданчиком с ядом", которая началась с еженедельника Respekt. Тот в апреле сообщил о том, что в Прагу якобы приехал мужчина с российским диппаспортом, а при нём было ядовитое вещество - рицин.
Якобы это вещество предназначалось для отравления трёх чешских политиков, имевших отношение к сносу памятника маршалу Коневу в Праге. Москва категорически опровергла эти заявления, назвав их уткой.
Позже скандал продолжился высылкой двух российских дипломатов из страны. А на днях стало известно о том, что чешские спецслужбы и полиция никаких подтверждений информации о "чемоданчике с ядом" не нашли.
Расплачиваться за эту историю теперь, очевидно, приходится чешскому послу.

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