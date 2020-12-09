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Дипломатический скандал на фоне кризиса: Посла Молдавии отзывают из-за контрабанды анаболиков
09 декабря 2020, 19:30 • 124 • Политика
Посол Молдавии в России отозван после скандала с контрабандой анаболиков. История произошла на фоне политического кризиса в Молдавии.
Дипломатический скандал с послом Молдавии. Представитель Кишинёва в Москве Андрей Негуцу отозван на родину после того, как на машине дипредставительства попытались провести контрабандой анаболики.
Он потребовал от главы МИД страны, чтобы тот самым внимательным образом присмотрелся к работе дипломатической миссии. В противном случае молдавские дипломаты могут прослыть контрабандистами на всю Европу.
Напомним, что дипломатический скандал разразился на фоне политического кризиса в стране, вызванного трансфером власти. Новоизбранный президент Молдавии требует отставки правительства и досрочных выборов в парламент.
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