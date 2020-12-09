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Дипломатический скандал на фоне кризиса: Посла Молдавии отзывают из-за контрабанды анаболиков

09 декабря 2020, 19:30  •  124 • Политика
Посол Молдавии в России отозван после скандала с контрабандой анаболиков. История произошла на фоне политического кризиса в Молдавии.
Дипломатический скандал с послом Молдавии. Представитель Кишинёва в Москве Андрей Негуцу отозван на родину после того, как на машине дипредставительства попытались провести контрабандой анаболики.
"После этого постыдного поступка ясно, что это, по крайней мере, косвенная ответственность главы дипмиссии, поэтому он должен ответить", - прокомментировал постыдный инцидент премьер Молдавии.
Он потребовал от главы МИД страны, чтобы тот самым внимательным образом присмотрелся к работе дипломатической миссии. В противном случае молдавские дипломаты могут прослыть контрабандистами на всю Европу.
"Очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся", - подчеркнул премьер.
Напомним, что дипломатический скандал разразился на фоне политического кризиса в стране, вызванного трансфером власти. Новоизбранный президент Молдавии требует отставки правительства и досрочных выборов в парламент.
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