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Дипломатический демарш Эрдогана. Из Турции вышлют послов 10 стран

23 октября 2021, 19:00  •  116 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указания МИД страны по поводу 10 представителей иностранных держав, оказавших поддержку турецкому правозащитнику Осману Кавалу.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган распорядился объявить "нежелательными" послов десяти стран. Речь идёт о дипломатических представителях США, Канады, Финляндии, Дании, ФРГ, Франции, а также Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции и Норвегии.
Во время выступления в городе Эскишехир Эрдоган заявил, что министру иностранных дел было поручено принять меры относительно дипломатов из указанных стран. Глава республики распорядился, чтобы "эти 10 послов были объявлены персонами нон грата".
Дипломаты выступали за освобождение местного правозащитника Османа Кавалы. После объявления персонами нон грата они будут высланы из Турции.
Осман Кавала является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса, передаёт РИА Новости. После снятия обвинений в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году ему предъявили новые - за участие в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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