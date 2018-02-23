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Дипломатический балласт: как в российском посольстве в Буэнос-Айресе оказалось 12 чемоданов с кокаином

23 февраля 2018, 22:24  •  178 • В мире
Российские и аргентинские правоохранительные органы пресекли канал поставок наркотиков в Европу через российское посольство в Буэнос-Айресе. Об этом в пятницу сообщили в МИД России. Крупная партия кокаина была обнаружена в школьно-жилом комплексе дипмиссии. Изъято 12 чемоданов с 389 кг наркотических веществ. Как рассказали в Министерстве безопасности Аргентины, чтобы отследить преступников, на чемодан повесили GPS-трекеры, при этом кокаин заменили на муку. Об операции спецслужб и предполагаемых преступниках — в материале RT.
 
 

В МИД России подтвердили сообщения о совместной операции российских и аргентинских спецслужб по пресечению канала поставок крупной партии кокаина из Аргентины на европейский рынок. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства Марии Захаровой.

«В результате проведённых оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведётся следствие, и дело впоследствии будет передано в суд», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

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По словам Захаровой, груз был обнаружен полтора года назад в школьно-жилом комплексе российского посольства в Буэнос-Айресе. Выяснилось, что он принадлежал сотруднику технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. О находке сообщили руководству аргентинских правоохранительных органов.

«В результате совместных действий, проведённых в том числе в здании, принадлежащем посольству, при полном уважении его дипломатического статуса было установлено, что в сумках содержится наркотическое вещество», — отметили в МИД.

Захарова отметила высокую степень эффективности взаимодействия правоохранительных органов. По её словам, успех операции был обеспечен эффективными действиями дипломатического персонала и, в частности, российского посла Виктора Коронелли, по инициативе которого было налажено взаимодействие спецслужб России и Аргентины.

В то же время официальный представитель российского МИД опровергла сообщения о том, что груз мог быть отправлен из Аргентины по дипломатическим каналам.

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«Хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства. Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», — заявили в министерстве.

Кокаин на €50 млн

Об успешной операции спецслужб ранее рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. По её словам, в середине декабря 2016 года посольство России уведомило аргентинское ведомство об обнаружении кокаина в одном из помещений дипмиссии.

В найденных чемоданах находилось 389 кг кокаина. По оценкам министерства, стоимость такого объёма на чёрном рынке составляет приблизительно €50 млн. Спецслужбы заменили кокаин на муку и поместили в чемоданы GPS-трекеры.

По данным издания Clarin, в результате операции был задержан сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк. Предполагается, что он организовал канал поставок вместе с другим гражданином Аргентины Александром Чикало.

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По словам министра безопасности Буэнос-Айреса Мартина Окампо, у Близнюка были «тесные отношения с сотрудниками российского посольства», и он помимо испанского языка владел русским, английским, португальским и венгерским.

«Все задержанные — граждане России, которые занимались незаконным оборотом наркотиков по дипломатическим каналам», — сообщил он в интервью Va de Vuelta.

По информации Clarin, ещё одним подозреваемым является Али Абьянов, который, как утверждается, на тот момент работал в посольстве бухгалтером.

Совместные усилия

Ранее Россия и Аргентина договорились о сотрудничестве в вопросах безопасности. В конце декабря 2017 года соответствующий меморандум подписали секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео.

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Стороны договорились развивать взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, торговлей людьми, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и прочими транснациональными преступлениями.

Как отметили в МИД, 8 января вступили в силу двусторонние межгосударственные договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче для отбывания наказания лиц, осуждённых к лишению свободы. При этом в марте вступит в силу договор о выдаче преступников.

«Это создаёт дополнительную основу для совместных усилий по пресечению противоправной деятельности, если кому-то захочется в неблаговидных целях воспользоваться существующим благоприятным климатом между нашими странами», — подчеркнули в министерстве.

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