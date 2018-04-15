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Дипломатический арсенал: Госдеп США выдвинул условия для политического урегулирования в Сирии
15 апреля 2018, 10:54 • 183 • В мире
Вашингтон будет требовать, чтобы Дамаск задекларировал арсенал химического оружия, которым якобы до сих пор располагает Сирия. Об этом заявила глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт. По словам дипломата, только в этом случае Соединённые Штаты поддержат женевский переговорный процесс. В то же время в Пентагоне считают, что удары коалиции по Сирии не изменили приверженность Вашингтона политическому урегулированию. Почему дипломаты в США ставят условия для диалога — в материале RT.
Последствия удара коалиции США, 14 апреля 2018 года Reuters
США выдвинули условия для возвращения Сирии к политическому процессу мирного урегулирования. Как заявила в интервью Fox News представитель Государственного департамента Хезер Науэрт, Вашингтон требует, чтобы Дамаск «задекларировал» якобы оставшееся у него химическое оружие. «Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое, по мнению США, не было уничтожено. — RT), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу», — сказала дипломат.
В таком случае Сирии также удастся избежать новых ударов коалиции США по правительственным объектам. «Возможно, они (власти Сирии. — RT) очнутся после операции и изменят своё отношение. Мы определённо на это надеемся, — отметила Науэрт. — Если это произойдёт, мы поможем им вступить в женевский процесс и достичь того кажущегося сейчас далёким этапа, когда они смогут провести выборы и начать восстановление страны».
Кроме того, руководитель пресс-службы Госдепа обвинила Россию в том, что Москва якобы не сдержала взятые на себя в 2013 году обязательства содействовать уничтожению запасов химического оружия. По утверждению Науэрт, это переполнило чашу терпения Вашингтона.
Дипломат напомнила, что в 2013 году Москва обязалась содействовать уничтожению запасов химоружия в Сирии.
«Россия не смогла сделать это (отказаться от химоружия. — RT), Россия была гарантом и обладала возможностью убедить Сирию остановиться, — заявила Науэрт. — Россия продолжает срывать наши усилия, направленные на то, чтобы в ООН и на других международных площадках призвать Сирию к ответу (за якобы применение химоружия. — RT)».
Отметим, в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепа повторила обвинения в адрес Сирии. Вашингтон продолжает настаивать, что в сирийской Думе правительственные силы якобы применили химическое оружие. При этом лишь накануне, 14 апреля, специалисты ОЗХО смогли прибыть на место предполагаемого инцидента, расследование только началось, и никаких доказательств вины Дамаска ни США, ни их союзники не представили.
Как неоднократно подчёркивали в российском МИД, все утверждения о якобы использовании запрещённых вооружений со стороны САР базируются на фальсифицированных фото- и видеоматериалах. Запад также не принимает во внимание выводы российских специалистов, которые уже посетили место происшествия и не обнаружили ни следов химикатов, ни пострадавших, которые якобы были доставлены в местные больницы.
Хезер Науэрт также заявила, что у США нет с Россией контактов на высоком уровне по ситуации в Сирии, и не смогла подтвердить заявления Анкары о посредничестве при переговорах Москвы и Вашингтона. Напомним, накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг рассказал, что его страна способствовала диалогу США и РФ.
Пентагон — за мир
За последние сутки стало очевидно, что в США не сформирована единая позиция по Сирии, поскольку в субботу, 14 апреля, на брифинге Пентагона официальный представитель оборонного ведомства США Дана Уайт в отличие от Науэрт полностью поддержала переговоры по мирному урегулированию. Ни о каких дополнительных условиях она не упомянула.
О необходимости продолжения переговоров по политическому урегулированию заявили и в НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг полагает, что удары США и союзников по Сирии не помешают мирному процессу.
«Мы чётко выразили поддержку политическому процессу, военного решения конфликта нет, — подчеркнул Столтенберг после ракетного обстрела Сирии. — НАТО полностью поддерживает усилия ООН по политическому решению конфликта в Сирии. Мы призываем всех членов СБ ООН подтвердить свои обязательства. Мы призываем, в особенности Россию, выполнить свои обязательства, чтобы Сирия принимала участие в женевском процессе».
Российская сторона выступает за мирное урегулирование ситуации в Сирии и рассматривает нанесение ударов как попытку подорвать усилия по политическому урегулированию и расколоть арабскую республику. Об этом накануне заявили в МИД РФ.
«Становится окончательно ясно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать своё военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны, — подчеркнули в МИД. — Такой расчёт подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобождённых правительственной армией».
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В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция выпустили 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля» по целям в Сирии. Система ПВО арабской республики успешно перехватила 71 снаряд. В результате атаки жертв нет, однако пострадала инфраструктура САР, в частности военные объекты в Дамаске, Хаме и Хомсе. Союзники называют проведённую операцию успешной.
Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил осуществившие бомбардировку страны в попытке переписать международное право и назвал их политику хулиганством.
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