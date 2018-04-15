Дипломатический арсенал: Госдеп США выдвинул условия для политического урегулирования в Сирии

Вашингтон будет требовать, чтобы Дамаск задекларировал арсенал химического оружия, которым якобы до сих пор располагает Сирия. Об этом заявила глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт. По словам дипломата, только в этом случае Соединённые Штаты поддержат женевский переговорный процесс. В то же время в Пентагоне считают, что удары коалиции по Сирии не изменили приверженность Вашингтона политическому урегулированию. Почему дипломаты в США ставят условия для диалога — в материале RT.

США выдвинули условия для возвращения Сирии к политическому процессу мирного урегулирования. Как заявила в интервью Fox News представитель Государственного департамента Хезер Науэрт, Вашингтон требует, чтобы Дамаск «задекларировал» якобы оставшееся у него химическое оружие. «Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое, по мнению США, не было уничтожено. — RT), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу», — сказала дипломат.

В таком случае Сирии также удастся избежать новых ударов коалиции США по правительственным объектам. «Возможно, они (власти Сирии. — RT) очнутся после операции и изменят своё отношение. Мы определённо на это надеемся, — отметила Науэрт. — Если это произойдёт, мы поможем им вступить в женевский процесс и достичь того кажущегося сейчас далёким этапа, когда они смогут провести выборы и начать восстановление страны».

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга

AFP

Кроме того, руководитель пресс-службы Госдепа обвинила Россию в том, что Москва якобы не сдержала взятые на себя в 2013 году обязательства содействовать уничтожению запасов химического оружия. По утверждению Науэрт, это переполнило чашу терпения Вашингтона.

Дипломат напомнила, что в 2013 году Москва обязалась содействовать уничтожению запасов химоружия в Сирии.

И хотя по итогам проведённой при участии ведущих мировых держав программы по ликвидации химического оружия ОЗХО признала, что Дамаск избавился от запрещённых веществ, Науэрт утверждает обратное.

«Россия не смогла сделать это (отказаться от химоружия. — RT), Россия была гарантом и обладала возможностью убедить Сирию остановиться, — заявила Науэрт. — Россия продолжает срывать наши усилия, направленные на то, чтобы в ООН и на других международных площадках призвать Сирию к ответу (за якобы применение химоружия. — RT)».

Отметим, в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепа повторила обвинения в адрес Сирии. Вашингтон продолжает настаивать, что в сирийской Думе правительственные силы якобы применили химическое оружие. При этом лишь накануне, 14 апреля, специалисты ОЗХО смогли прибыть на место предполагаемого инцидента, расследование только началось, и никаких доказательств вины Дамаска ни США, ни их союзники не представили.

Как неоднократно подчёркивали в российском МИД, все утверждения о якобы использовании запрещённых вооружений со стороны САР базируются на фальсифицированных фото- и видеоматериалах. Запад также не принимает во внимание выводы российских специалистов, которые уже посетили место происшествия и не обнаружили ни следов химикатов, ни пострадавших, которые якобы были доставлены в местные больницы.

Хезер Науэрт также заявила, что у США нет с Россией контактов на высоком уровне по ситуации в Сирии, и не смогла подтвердить заявления Анкары о посредничестве при переговорах Москвы и Вашингтона. Напомним, накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг рассказал, что его страна способствовала диалогу США и РФ.

Пентагон — за мир

За последние сутки стало очевидно, что в США не сформирована единая позиция по Сирии, поскольку в субботу, 14 апреля, на брифинге Пентагона официальный представитель оборонного ведомства США Дана Уайт в отличие от Науэрт полностью поддержала переговоры по мирному урегулированию. Ни о каких дополнительных условиях она не упомянула.

«Всем очевидно, сирийцы страдают уже слишком долго, и мы на 100% поддерживаем идущий под эгидой ООН женевский процесс, поэтому мы призываем всех союзников и партнёров в регионе способствовать диалогу», — сказала Уайт.

О необходимости продолжения переговоров по политическому урегулированию заявили и в НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг полагает, что удары США и союзников по Сирии не помешают мирному процессу.

«Мы чётко выразили поддержку политическому процессу, военного решения конфликта нет, — подчеркнул Столтенберг после ракетного обстрела Сирии. — НАТО полностью поддерживает усилия ООН по политическому решению конфликта в Сирии. Мы призываем всех членов СБ ООН подтвердить свои обязательства. Мы призываем, в особенности Россию, выполнить свои обязательства, чтобы Сирия принимала участие в женевском процессе».

Российская сторона выступает за мирное урегулирование ситуации в Сирии и рассматривает нанесение ударов как попытку подорвать усилия по политическому урегулированию и расколоть арабскую республику. Об этом накануне заявили в МИД РФ.

«Становится окончательно ясно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать своё военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны, — подчеркнули в МИД. — Такой расчёт подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобождённых правительственной армией».

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В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция выпустили 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля» по целям в Сирии. Система ПВО арабской республики успешно перехватила 71 снаряд. В результате атаки жертв нет, однако пострадала инфраструктура САР, в частности военные объекты в Дамаске, Хаме и Хомсе. Союзники называют проведённую операцию успешной.

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил осуществившие бомбардировку страны в попытке переписать международное право и назвал их политику хулиганством.