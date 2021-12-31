Дипломатические отношения Москвы и Вены выйдут на новый уровень

Посол Любинский заявил, что Москва и Вена в 2022 году активизируют партнёрские связи.

В течение 2022 года Москва и Вена планируют активизировать давние партнёрские связи и реализовать целый ряд общих проектов и небезынтересных инициатив, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

О необходимости более тесной совместной работы говорит и бургомистр Михаэль Людвиг, добавил русский посол:

Хотел бы подчеркнуть, что это обоюдный настрой столичных властей.

В том числе есть план провести второй форум "День российских регионов" - по всей видимости, он пройдёт весной 2022 года. Также состоятся бизнес-миссии в Австрию с представителями регионов России. Подготовка по этому направлению уже началась.

"Укреплению межрегионального сотрудничества способствует работа почётных консулов России в Австрии из числа авторитетных местных бизнесменов. В уходящем году открылось бюро четвёртого по счёту почётного консула - в Граце. Планируем не останавливаться на достигнутом, расширять эту сеть и далее", - заключил дипломат.