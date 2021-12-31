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Дипломатические отношения Москвы и Вены выйдут на новый уровень

31 декабря 2021, 12:20  •  118 • Политика
Посол Любинский заявил, что Москва и Вена в 2022 году активизируют партнёрские связи.
В течение 2022 года Москва и Вена планируют активизировать давние партнёрские связи и реализовать целый ряд общих проектов и небезынтересных инициатив, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
О необходимости более тесной совместной работы говорит и бургомистр Михаэль Людвиг, добавил русский посол:
Хотел бы подчеркнуть, что это обоюдный настрой столичных властей.
В том числе есть план провести второй форум "День российских регионов" - по всей видимости, он пройдёт весной 2022 года. Также состоятся бизнес-миссии в Австрию с представителями регионов России. Подготовка по этому направлению уже началась.
"Укреплению межрегионального сотрудничества способствует работа почётных консулов России в Австрии из числа авторитетных местных бизнесменов. В уходящем году открылось бюро четвёртого по счёту почётного консула - в Граце. Планируем не останавливаться на достигнутом, расширять эту сеть и далее", - заключил дипломат.

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