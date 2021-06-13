«Дипломатическая уловка»: почему на Украине заявили о возможной «войне» из-за запуска «Северного потока — 2»

Громкие заявления главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко о риске «полномасштабной войны» после запуска «Северного потока — 2», а также о возможном разочаровании Украины в прозападном курсе — «дипломатическая уловка» для партнёров Киева в Вашингтоне и Брюсселе. К такому выводу пришли опрошенные RT эксперты. Однако, по их мнению, подобные выпады вряд ли будут эффективными. Аналитики также отмечают, что резонансная риторика украинских политиков продиктована и отсутствием у киевских властей реальных планов по выходу из сложившейся ситуации с транзитом российского газа.

Киев пытается открыто шантажировать Запад, говоря о вероятности вооружённого конфликта и возможном пересмотре прозападного курса Украины на фоне запуска газопровода «Северный поток — 2». К такому мнению пришли опрошенные RT эксперты, комментируя заявление главы правления НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко.

Напомним, в интервью агентству Bloomberg украинский топ-менеджер представил своё видение последствий ввода в эксплуатацию российско-европейского трубопровода «Северный поток — 2». Прежде всего, Витренко считает, что восточноевропейские страны разочаруются в Западе.

«Наихудший сценарий — когда Украина, и не только Украина, но и многие восточноевропейские страны, по сути, поймут, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», — сказал Витренко в интервью агентству.

Юрий Витренко

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Помимо этого, он считает, что возможная остановка прокачки газа через украинскую ГТС повышает риск крупного военного конфликта и сулит Киеву серьёзные финансовые потери.

«Худший возможный вариант развития событий — не только то, что с 2024 года мы потеряем большую часть ВВП. Хуже всего то, что это означает гораздо большую вероятность полномасштабной войны, поскольку транзит газа через Украину в Европу служит для неё сдерживающим фактором», — подчеркнул Витренко.

На эти слова главы «Нафтогаза» отреагировали в России. Так, в интервью RT депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что Россия не собирается воевать ни с кем из-за газа.

«Но и свои энергетические интересы никому в обиду не дадим. Коллективную Европу наша позиция вполне устраивает», — уверен политик.

Он также полагает, что Европа «на собственном опыте знает, что Россия — надёжный экономический партнёр, в отличие от той же Украины».

Со своей стороны, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT напомнил, что Украина неоднократно пыталась шантажировать своих западных партнёров громкими заявлениями подобного рода.

«Однако эти однотипные фразы уже неоднократно продемонстрировали свою неэффективность, поэтому не стоит ожидать, что они каким-то образом повлияют на позицию США или Германии», — считает эксперт.

По его мнению, Витренко пытается снять с руководства «Нафтогаза» ответственность за возможную потерю Украиной топливного транзита.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Такие пророчества — плод воспалённого воображения, а также попытка оказать влияние на США и Европу по вопросу «Северного потока — 2». Витренко хочет, чтобы они каким-то образом заставили Россию сохранить объёмы транзита через Украину после запуска газопровода. На это же направлено и заявление о риске войны — это дипломатическая уловка, чтобы оказать действие на американских патронов», — пояснил Гривач в комментарии RT.

Финишная прямая

Напомним, 10 июня компания Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток — 2» технически завершено.

В компании добавили, что с 11 июня начинаются пусконаладочные работы по заполнению «Северного потока — 2» газом, которые могут занять несколько месяцев. При этом работы по укладке морской части второй нитки продолжаются.

Ранее в австрийской нефтегазовой компании OMV, которая выступает партнёром «Газпрома» по проекту, рассказали, что строительство второй нитки газопровода также близко к завершению — остаётся уложить порядка 50 км труб.

При этом строительство идёт в условиях серьёзного политического давления. Так, накануне парламент ФРГ большинством голосов отклонил резолюцию фракции «Союз 90/Зелёные» с требованием отказаться от «Северного потока — 2» и пересмотреть курс в отношении России.

Бундестаг

AFP

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Проект резолюции назывался «Корректировка политического курса в отношении России — последовательно защищать права человека, демократию и европейский мирный порядок».

Авторы документа настаивали на том, чтобы федеральное правительство отказалось от строящегося газопровода «Северный поток — 2», так как этот проект, с их точки зрения, не нужен для энергообеспечения Европы, а также вреден для климата.

Между тем, как отмечают эксперты, претензии «Зелёных» выглядят необоснованными, так как выгода от проекта очевидна, а критика по поводу возможной угрозы окружающей среде несостоятельна, поскольку для прокладки трубопровода были получены все необходимые разрешения.

«Претензии с самого начала были слабо мотивированными. На самом деле за ними стоят, конечно же, политические причины. Проект же прежде всего имеет экономическое значение. Он выгоден и РФ, и ФРГ, которая с его помощью сможет повысить свою конкурентоспособность. И в Берлине это прекрасно понимают», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Соединённые Штаты неоднократно вводили санкции в отношении участвующих в реализации «Северного потока — 2» судов и компаний. Однако в итоге Белый дом был вынужден констатировать бесполезность своих усилий, направленных на остановку строительства.

Как заявил в конце мая президент США Джо Байден, введение санкций против проекта сейчас было бы контрпродуктивным для американо-европейских отношений. Политик пояснил, что с самого начала был против «Северного потока — 2», однако к началу 2021 года, когда Байден вступил в должность, проект находился в завершающей стадии.

Эта позиция вызвала недовольство в Киеве. Так, Владимир Зеленский в интервью американскому ресурсу Axios назвал «Северный поток — 2» «оружием в руках Российской Федерации».

«И, на мой взгляд, не очень понятной и уж точно неожиданной является возможность того, что «боеприпасы» к этому оружию предоставит такая великая страна, как Соединённые Штаты», — заявил президент Украины.

Кризис монополии

Напомним, на Украине ещё с советских времён действует газотранспортная система (ГТС), по которой российское топливо поступает в Европу. При этом Киев на протяжении многих лет злоупотреблял своим фактически монопольным положением, требуя увеличить плату за прокачку топлива. Решение о прокладке второй ветки трансбалтийского газопровода украинская сторона расценила как покушение на свои «права».

В начале 2019 года «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитражный суд с требованием, чтобы Россия компенсировала снижение стоимости украинской ГТС из-за прокладки газопроводов в обход республики. Свой ущерб Киев оценил тогда примерно в $12 млрд.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Евгений Биятов

В ноябре 2019 года Нацбанк Украины спрогнозировал, что потеря доходов от транзита топлива приведёт к снижению ВВП республики на 0,6% в 2020 году и на 0,9% в 2021 году.

Ранее бюджет страны ежегодно пополнялся приблизительно на $3 млрд за счёт транзита российского газа по её территории. Соответствующее соглашение действовало до конца 2019 года, и в декабре Москва и Киев смогли подписать новый договор о транзите на 2020—2024 годы.

При этом объёмы поставок по условиям нового контракта снизились: по контракту «Газпром» обязался прокачать 65 млрд кубометров газа в 2020-м, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд кубометров. В перспективе Киев и Москва могут продлить контракт ещё на десять лет.

Межу тем Россия не возражает против прокачки газа через Украину при соблюдении определённых условий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер пояснил, что РФ готова и дальше эксплуатировать ГТС соседней страны, но для этого «нужна добрая воля со стороны наших украинских партнёров».

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Дефицит реальных решений

При этом руководство Украины и «Нафтогаза» только усугубляет ситуацию своими агрессивными заявлениями и шагами, отмечают эксперты. По словам Алексея Гривача, разговоры о том, что запуск «Северного потока — 2» якобы направлен против Украины, подогревали на протяжении последних лет США. В Киеве же подхватывали эту риторику, усиливая таким образом разногласия с Москвой.

«На самом деле эти разговоры — просто предлог. В действительности Вашингтон не хочет усиления ФРГ, укрепления европейского промышленного центра. Поэтому США и вели борьбу против «Северного потока — 2». При этом жертвой такой риторики стала Украина, хотя в Киеве в этом не признаются. В нормальной ситуации укрепление роли российского газа на европейском рынке поддержало бы и украинский транзит», — считает Алексей Гривач.

Похожего мнения придерживается и Станислав Митрахович. По его словам, у Киева нет понимания, как действовать дальше в условиях сокращения транзита. И поэтому украинская сторона делает массу пустых, но громких заявлений, считает эксперт.

«Чего только стоит заявление Витренко о потере большей части ВВП. Разумеется, потери будут, но всё-таки прекращение транзита не равно смерти украинской экономики. Не менее странно звучат слова о «крупномасштабном конфликте». Если он имел в виду конфликт Украины и России, то неясно, как это может быть связано с газом. Подобные заявления должны замаскировать отсутствие реальных планов и действий и, главное, снять ответственность с руководства Украины и «Нафтогаза» за сложившуюся ситуацию», — говорит Митрахович.