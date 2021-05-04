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Дипломатическая "бомба" Путина сработала в Париже: Вызван посол

04 мая 2021, 20:45  •  98 • Политика
Дипломатическая "бомба" Путина сработала в Париже. Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД страны в связи с русскими контрсанкциями и указом президента России.
Об этом во вторник заявил представитель Министерства иностранных дел Франции. По его словам, Париж осуждает введённые Россией ответные санкции, под которые попали некоторые высокопоставленные европейские чиновники, включая французского депутата Жака Мэра.
Ещё одним поводом для недовольства стал указ президента России Владимира Путина, который ограничивает возможность (вплоть до полного запрета) иностранным посольствам и консульствам набирать на работу граждан России. Речь в первую очередь идёт о недружественных для Москвы странах.
Французская сторона заявила, что эти шаги не способствуют снижению напряжённости между Россией и Западом.
Напомним, что русские санкции против Евросоюза были введены в ответ на европейские санкции, которые Брюссель объясняет уголовным преследованием Алексея Навального и "преследованием" гомосексуалистов в Чечне.
Указ Путина, в свою очередь, был принят после того, как Чехия и некоторые другие страны ЕС начали высылать русских дипломатов. Москва неоднократно заявляла, что с ней нельзя говорить с позиции силы. И что ни один недружественный шаг Запада не останется без ответа.

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