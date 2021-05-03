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Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "Выход один"

03 мая 2021, 07:10  •  100 • Политика
Дипломатическая "бомба" главы МИД России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина может рвануть в Японии. Японские пользователи отмечают: "Выход только один".
Японский портал Yahoo News Japan сообщает, что действия русских на дипломатическом поле вынудили Токио озаботиться положением японского посольства в Китае, где работают 85 граждан КНР. Всего же в японских диппредставительствах в Китае задействовано 282 гражданина КНР.
Одни занимаются переводами, другие обрабатывают документы, третьи сортируют почту и так далее. При этом в Китае с 2017 года действует закон, обязывающий граждан помогать спецслужбам в сборе информации. Таким образом, наём китайских работников несёт серьёзную угрозу для Японии с точки зрения безопасности, пишет ИноСМИ.

Японский интернет-пользователь Diehard отметил, что в дипломатических службах Страны восходящего солнца происходят массовые утечки закрытой информации.
Выход один - принципиально поменять режим безопасности в наших посольствах. Как можно меньше зависеть от местных служащих! - отметил он.
Напомним, что ранее Путин распорядился сократить возможность для недружественных нам стран нанимать русских для работы в своих посольствах и консульствах в России - вплоть до полного запрета. Регулировать этот вопрос должен кабмин.
Это распоряжение называют "бомбой" Лаврова. Министр иностранных дел России прежде уже заявлял, что американские дипломаты превышают свои полномочия. Они обязаны уведомлять Москву о поездках за 25-мильный радиус вокруг столицы. При этом сотрудники аппарата военного атташе США спокойно путешествовали по Центральной России без какого-либо уведомления.

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