Дипломатическая игра или конструктивный диалог: чего ожидать от личной встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре станет большим достижением для США и КНДР, считают опрошенные RT эксперты. При этом на конкретные договорённости по итогам саммита рассчитывать не стоит, отмечают политологи. Ранее в Белом доме огласили программу переговоров двух лидеров 12 июня. Они запланированы на 09:00 по местному времени (04:00 утра мск). Дискуссия пройдёт в формате «один на один» в присутствии переводчиков. Позднее ожидается двустороннее обсуждение вопросов в расширенном составе делегаций и рабочий обед. Вашингтон требует от Пхеньяна полной денуклеаризации, в Пхеньяне настаивают на гарантиях безопасности в случае сворачивания ядерной программы.

В Белом доме огласили время начала встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главы государств проведут переговоры в формате «один на один» в 9 утра по местному времени, вместе с ними будут присутствовать только переводчики.

«Дискуссии между Соединёнными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются быстрее, чем ожидалось. Президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 09:00», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Позднее будут организованы встреча в расширенном формате и рабочий обед. С американской стороны в расширенной части встречи примут участие госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

По итогам переговоров состоится пресс-конференция.

В понедельник, 11 июня, в преддверии саммита была организована встреча дипломатов двух стран. По мнению Помпео, дискуссия имела содержательный и детальный характер. Глава Госдепа также отметил хороший уровень подготовленности Трампа к встрече с Ким Чен Ыном. Вместе с тем он заявил о готовности продолжать давление на КНДР и даже его усилить.

«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США», — заключил госсекретарь.

Тем временем сингапурская сторона, возглавляемая премьер-министром Ли Сяньлуном, преподнесла Трампу ягодный торт в честь его предстоящего дня рождения — 14 июня американскому лидеру исполнится 72 года. В свою очередь, глава Белого дома поблагодарил власти островного государства за гостеприимство и готовность принять исторический саммит.

«Президент США и премьер Сингапура обсудили пути по укреплению двустороннего сотрудничества по дипломатическим, оборонным и экономическим вопросам в целях обеспечения стабильности, безопасности и процветания в регионе», — говорится в сообщении Белого дома по итогам их встречи в закрытом формате.

Дональд Трамп и Ли Сяньлун

Reuters

При этом накануне северокорейский лидер также встретился с премьером Сингапура. Он поблагодарил правительство принимающей стороны за «искреннюю кооперацию» и предоставление условий для комфортного проведения саммита. Вечер 11 июня Ким Чен Ын посвятил культурной программе и знакомству с местными достопримечательностями. Ночную экскурсию по городу ему провели официальные лица островного государства.

«Угадайте где? Имею честь показать Сингапур нашему особому гостю», — написал в соцсетях министр образования страны Он Е Кун в подписи к селфи с лидером КНДР и главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Между тем в азиатских СМИ появились сообщения, что Пхеньян уверен в продолжении переговоров с Вашингтоном. В связи с этим Ким Чен Ын пригласил Трампа на второй этап саммита в Пхеньяне. Письмо с приглашением передал ещё 1 июня заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с RT, комментируя эту информацию, сказал о больших надеждах обеих сторон на эффект от этих переговоров. Он также напомнил, что в случае неконфликтного завершения саммита стоит ожидать поездки американского президента в Пхеньян.

Весь мир в ожидании





Между тем в развитие переговорного процесса включаются все заинтересованные стороны. Так, надежду на успешное завершение саммита выразил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. При этом он отметил, что укоренившиеся враждебные отношения и ядерная проблема КНДР не могут быть решены после одного этапа переговоров. Известно, что южнокорейский президент провёл телефонный разговор с американским коллегой, однако подробности беседы не сообщаются.

Япония также поддерживает проведение саммита в Сингапуре, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. В частности, премьер-министр Синдзо Абэ по телефону обсудит итоги саммита с Трампом.

«Мы очень упорно и по различным каналам оказываем содействие тому, чтобы эта встреча увенчалась успехом и стала воистину историческим саммитом» — заявил он.

«Трамп не ждёт заключения соглашений»

Трамп трезво оценивает возможные итоги саммита и многого от переговоров не ждёт. Такое мнение в беседе с RT выразил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Трамп ожидает декларативного соглашения. Для него важно, чтобы Ким Чен Ын не пытался его обмануть, не вёл дипломатическую игру. Трамп не хочет, чтобы переговоры выглядели так, будто его пытаются обвести вокруг пальца, как он сейчас преподнёс саммит G7. Американский лидер рассчитывает на конструктивный диалог и хочет заложить для него основы», — заключил эксперт.

Проведение саммита уже можно назвать успехом, особенно после критических заявлений ряда представителей Белого дома. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Самое главное, что встреча состоится — это самое большое достижение. Сомневаюсь, что будут заключены какие-либо соглашения. Тем более что американская сторона подходит к встрече с позиции, что только Пхеньян должен брать на себя какие-то обязательства, а Вашингтон от этого отказывается. Более того, окружение Трампа делало всё для срыва саммита. В связи этим не ожидаю достижения каких-либо конкретных договорённостей», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, директор Фонда изучения США им. Рузвельта в МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулёв добавил, что признать встречу лидеров Вашингтона и Пхеньяна исторической можно будет, только основываясь на её итогах.

«Трудно предсказывать исход саммита, который готовился в режиме скрытности, а также незнания требований обеих сторон. Результаты переговоров продемонстрируют их исторический характер, а также желание обеих сторон чего-то добиться. Однако, как бы ни завершился саммит, оба лидера будут считать его успехом и заявлять о своей победе, что будет использовано в дальнейшем для укрепления собственных политических позиций», — пояснил собеседник в беседе с RT.

По мнению эксперта, дипломатическая игра двух лидеров может привести к неудачному итогу, учитывая, что они используют в своей политике жёсткие методы принятия решения.

«Другое дело, что лидеры государств не заинтересованы в полном провале переговоров на высшем уровне. В связи с этим подобные встречи несут определённый позитивный заряд, который заставит их стремиться к тому, чтобы по итогам саммита их не критиковали за результаты. Конечно, встреча будет непростой, но факт того, что они так далеко зашли, будет свидетельствовать об их попытках договориться», — заключил Рогулёв.