Дипломатам посольства Словакии дали три дня, чтобы покинуть Москву

В МИД России заявили, что три сотрудника посольства Словакии в качестве ответной меры будут высланы из нашей страны.

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии в Москве. О решении было сообщено посолу представленной страны Любомиру Регаку. В сообщении МИД России говорится, что посла Словацкой республики уведомили о решении по высылке дипработников.

Отмечается, что эта мера - ответ на действия Братиславы. Ранее в Словакии выслали трех представителей дипмиссии России. Троим сотрудникам посольства Словакии было дано 72 часа, чтобы покинуть территорию России.

Помимо этого послу Словакии указали, что случаи вандализма, происходящие в республике на местах захоронения советских воинов, недопустимы.

На Смоленской площади проинформировали, что "главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию".