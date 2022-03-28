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Дипломатам посольства Словакии дали три дня, чтобы покинуть Москву

28 марта 2022, 16:35  •  356 • Политика
В МИД России заявили, что три сотрудника посольства Словакии в качестве ответной меры будут высланы из нашей страны.
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии в Москве. О решении было сообщено посолу представленной страны Любомиру Регаку. В сообщении МИД России говорится, что посла Словацкой республики уведомили о решении по высылке дипработников.
Отмечается, что эта мера - ответ на действия Братиславы. Ранее в Словакии выслали трех представителей дипмиссии России. Троим сотрудникам посольства Словакии было дано 72 часа, чтобы покинуть территорию России.
Помимо этого послу Словакии указали, что случаи вандализма, происходящие в республике на местах захоронения советских воинов, недопустимы.
На Смоленской площади проинформировали, что "главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию".

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