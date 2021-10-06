Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"

Русский дипломат, представитель России в Первом комитете Генассамблеи ООН Денис Лозинский резко ответил МИД Украины после очередных обвинений и жалоб в адрес Москвы. "Россия не брала на себя обязательства", - напомнил он.

В частности, Лозинский ответил на заявление директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, обвинившего нашу страну в "вопиющем нарушении положений" Будапештского меморандума, когда, та "оккупировала Крым".

По словам русского дипломата, любые обвинения в нарушении Россией положений этого меморандума беспочвенны и являются элементом антирусской пропаганды.

Он напомнил о том, что пункты этого меморандума не распространяются на обстоятельства, которые стали последствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов.

"Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", - сказал он, добавив, что на фоне разгула нацизма на Украине для жителей Крыма и Севастополя возвращение в состав России стало единственным шансом на защиту своих жизненно важных интересов.