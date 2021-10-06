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Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"

06 октября 2021, 07:00  •  42 • Политика
Русский дипломат, представитель России в Первом комитете Генассамблеи ООН Денис Лозинский резко ответил МИД Украины после очередных обвинений и жалоб в адрес Москвы. "Россия не брала на себя обязательства", - напомнил он.
В частности, Лозинский ответил на заявление директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, обвинившего нашу страну в "вопиющем нарушении положений" Будапештского меморандума, когда, та "оккупировала Крым".
По словам русского дипломата, любые обвинения в нарушении Россией положений этого меморандума беспочвенны и являются элементом антирусской пропаганды.
Он напомнил о том, что пункты этого меморандума не распространяются на обстоятельства, которые стали последствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов.
"Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", - сказал он, добавив, что на фоне разгула нацизма на Украине для жителей Крыма и Севастополя возвращение в состав России стало единственным шансом на защиту своих жизненно важных интересов.

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