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Дипломат указал на "позорный факт" об обиженной на Россию Восточной Европе

27 апреля 2021, 20:00  •  197 • Политика
RAINER UNKEL via www.imago-image/www.globallookpress.com
Эксперт напомнил, чем занимались политические элиты государств Варшавского договора в годы Второй мировой
"Бывшие друзья" Советского Союза, которые входили до 1991 года в Варшавский договор, затаили на РФ обиду. По словам российского дипломата, кандидата исторических наук Андрея Бакланова, у властей восточноевропейских государств развился "комплекс неполноценности" после того, как Красная армия освободила их от фашистских захватчиков.
Специалист напомнил, что за несколько последних недель вслед за Соединенными Штатами Чехия, Болгария, Украина, Прибалтика, а также Румыния с Болгарией и Словакией приняли решение о высылке российских дипломатов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти упомянутых стран находятся в состоянии "антироссийского психоза".
При этом действия Штатов давно стали закономерными и ожидаемыми. Однако рвение восточноевропейского региона не поддается логике. Тем не менее, причины таких действий можно объяснить, заявил зампред Ассоциации российских дипломатов.
По словам Бакланова, причина уходит корнями в историю. 63% поставок для вермахта обеспечивали упомянутые страны, что является "позорным фактом". Восточная Европа весьма быстро капитулировала. На сторону фашистов перешли многие представители политического и военного руководства из этих стран.
"У них сохранилась внутренняя потребность поддеть нас. Ведь мы их, с одной стороны, освободили. А с другой – у них возник некий комплекс неполноценности, который никуда не делся", – отметил Бакланов в эфире программы "Интервью" на телеканале "Царьград".
Ранее в командовании американскими ВС заявили о намерении обнародовать секретные данные о "дурном" поведении России и Китая.

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