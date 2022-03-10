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Дипломат русской пословицей свёл на нет обвинения США по нарушению биоконвенции
10 марта 2022, 06:30 • 247 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов обнулил голословные обвинения представителей американской администрации в адрес нашей страны о якобы нарушении хим- и биоконвенций известной русской пословицей.
"Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьёзной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США", - так отреагировал посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов на голословные обвинения американских властей в адрес нашей страны. В частности, американские власти голословно обвинили Россию в якобы нарушении хим- и биоконвенций.
Дипломат свёл на нет все обвинения американской стороны известной русской пословицей, обратив внимание на тот факт, что Вашингтон в данном случае действует по уже стандартной схеме: обвиняет во всех грехах нашу страну.
"В ход идут ничем не подтвержденные и уже изрядно надоевшие аргументы, - высказался начистоту посол. - Как у нас говорят: "На воре и шапка горит".
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