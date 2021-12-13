Дипломат РФ поделился разочарованием в европейцах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

У Москвы и Брюсселя разные подходы к обеспечению безопасности континента

Европейские страны привыкли следовать указаниям заокеанских партнеров в том числе в вопросах безопасности. Такое слепое послушание может привести к беде, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, одним из элементов дестабилизации ситуации на европейском континенте является продвижение военной инфраструктуры НАТО ближе к российским границам. Создается впечатление, что Запад готовится к повторению Карибского кризиса, но уже не у берегов США, а в Европе.

"Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет",

– высказался дипломат в комментарии РИА "Новости". В Москве не раз пытались объяснить, что в случае обострения ситуации в Европе безопасность в масштабе Евроатлантики тоже будет подорвана.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если Россия нападет на Украину, в страны Восточной Европы будут направлены американские войска. В Кремле на этом фоне отметили, что со стороны Вашингтона стали слишком часто раздаваться агрессивные речи, что не способствует улаживанию спорных вопросов.