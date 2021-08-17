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Дипломат рассказал о "высокомерно" отверженном НАТО предложении России

17 августа 2021, 07:10  •  111 • Политика
Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал о том, что Москва предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану и эвакуации в кризисных ситуациях. Однако альянс отверг эту идею.
Ситуация с эвакуацией в аэропорту Кабула, когда толпы афганцев пытались спастись любой ценой, прорваться на самолёт, вылетающий из страны, наглядно показывает слабую организацию всего процесса эвакуации беженцев.
А ведь Россия, как выяснилось, предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану и эвакуации в кризисных ситуациях. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.
Однако в Североатлантическом альянсе от предложения Москвы отказались. Также не захотели в НАТО наладить диалог и взаимодействие с ОДКБ. При этом дипломат указал на "очевидную вещь": "НАТО - внутри, ОДКБ - на внешнем периметре, интересы общие".
"Но разве для НАТО существуют равноправные партнёры? - задался вопросом Грушко. - Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал".
Напомним, массовое бегство афганцев из Кабула началось после того, как город, да и фактически всю власть в стране захватили сторонники движения "Талибан"*. Как уточнил постпред России в СБ ООН Василий Небензя, наша страна будет определять дальнейшие шаги в отношении Афганистана в зависимости от ситуации и конкретных действий талибов*.
"По имеющимся у нас данным, талибы* уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий, - подчеркнул дипломат. - В этих условиях посольство России в Кабуле продолжает работать в штатном режиме".
В то же время Москву беспокоит и всё ещё сохраняющаяся в Афганистане террористическая угроза, и сводки о внутренне перемещённых лицах, а также гуманитарная ситуация в стране.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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