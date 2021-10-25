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Дипломат рассекретил план Байдена о мире без России

25 октября 2021, 07:10  •  198 • Политика
Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко рассекретил план президента США Джо Байдена по новому мироустройству без России. "Это выталкивание России на обочину мировой политики", - заявил дипломат.
В интервью телеканалу Espreso бывший глава МИД Украины, политик, дипломат Владимир Огрызко пожаловался на то, что Киев ничего не может сделать против Москвы в Совбезе ООН или ОБСЕ. По мнению политика, есть лишь один способ - "отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вето".
На этом моменте Огрызко рассекретил план президента США Джо Байдена о новом мироустройстве без России. По словам украинского дипломата, эта концепция якобы уже скоро начнёт воплощаться в жизнь.
"Недаром наши западные партнёры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет Российской Федерации", - пояснил Огрызко, добавив, что это, мол, "выталкивание России на обочину мировой политики".
Дипломат напомнил о предстоящем так называемом "саммите демократий", идея которого принадлежит Байдену. Напомним, согласно заявлению Белого дома этот виртуальный саммит должен состояться 9-10 декабря. По задумке президента США, эта виртуальная встреча способна "дать новый импульс" инициативам по нескольким ключевым направлениям. Это борьба с коррупцией, соблюдение прав человека и защита от авторитаризма.
Огрызко предположил, что "скоро сформируются два мира - демократический, который объединит мощные цивилизованные страны, и автократический". К последнему-то как раз он и отнёс Россию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН весьма жёстко высказался об идее президента США провести "саммит демократий". Министр уверен, что это будет шагом в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих, где первую скрипку будет играть Вашингтон, "присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам".
"По сути, эта инициатива - вполне в духе холодной войны, - высказался тогда Лавров. - Провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных".

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