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Дипломат: Путин успешно превращает Зеленского в Лукашенко

28 июля 2020, 17:05  •  93 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Киеве считают, что сегодня уже не существуют никакие минские соглашения
Президент России Владимир Путин абсолютно переиграл лидера Украины Владимира Зеленского в вопросе урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе и успешно превращает Незалежную во вторую Белоруссию, а самого экс-комика – в Александра Лукашенко. К такому выводу пришел бывший киевский посол в Минске Роман Бессмертный, комментируя достигнутое соглашение между конфликтующими сторонами о введении с полуночи 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
"Начнем с того, что Минские договоренности как юридический документ не существуют на сегодняшний день, в этой связи это своего рода тактика, тактический инструмент стороны для влияния на ситуацию", – заявил украинский дипломат в эфире телеканала "Эспрессо", видео которого выложено на ютюб-канале.
Он утверждает, что в данном вопросе информационно и политически Путин и его команда переиграли президента Незалежной, и "в очередной раз, идя по дороге реализации "лукашенкизации" Зеленского и "белоруссизации" Украины", глава России достигает успеха.
"Смотрите, мы начали с протестных акций, направленных на поддержку армии, мы с вами ни один раз говорили, что наибольшей проблемой политики Зеленского является деморализация армии", – подчеркнул Бессмертный.
Напомним, в воскресенье, 26 июля, по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между украинским и российским лидером. Стороны, в том числе обсуждали урегулирование в Донбассе. В частности, пан Зеленский объявил, что у Минских соглашений нет альтернативы. В свою очередь, Путин высказал опасения из-за постановления Верховной радой об организации выборов на Украине в текущем году. Он считает, что они противоречат соглашениям.
Этот разговор вызвал шквал критики со стороны украинских ура-патриотов, назвавших, в том числе, установленное перемирие "капитуляцией".

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