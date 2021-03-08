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Дипломат призвал Украину подготовиться к разрыву отношений с Россией

08 марта 2021, 19:10  •  70 • Политика
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев должен знать, что делать при различных сценариях развития событий
Украина должна готовиться к тому, чтобы разорвать все отношения с Россией. Так считает бывший посол Незалежной в США Валерий Чалый.
Дипломат утверждает, что Киеву нельзя иметь никакого взаимодействия с страной-"агрессором". Чалый уверен, что украинцам нужно готовиться к прекращению дипломатических отношений. По его словам, если будут какие-то дальнейшие шаги, то срочно объявлять о своем решении, не уточнив, какие именно шаги могут послужить причиной разрыва отношений.
При этом Чалый не думает, что Украина и Россия после этого не могут решать консульские вопросы. По его мнению, можно попросить третью сторону заниматься этим делом.
Чалый также призвал Запад в эфире телеканала "Еспрессо" ввести против РФ новые рестрикции. Он понадеялся, что ограничительные меры могут объявить после общения президента США Джо Байдена с государствами НАТО.
Ранее на Украине заявили, что пойдут на крайние меры, если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В Москве же не раз обращали внимание Киева на то, что РФ готова помочь решить конфликт на юго-востоке Украины, но не является его участником.

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