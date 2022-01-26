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Дипломат при ООН указал на искусственное нагнетание Западом угрозы России

26 января 2022, 02:50  •  106 • Политика
Запад продолжает искусственно нагнетать мнимую угрозу России по отношению к Украине, в то же время поставляя Киеву оружие. На это 25 января указал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
«Сейчас на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей со стороны России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием, поставляют и своих военных советников, да и в целом потакают украинским провокациям, вместо того чтобы заставить их выполнять утвержденные Советом Безопасности ООН Минские договоренности», — подчеркнул он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
По словам Кузьмина, в результате данных действий на Украине будут «продолжать гибнуть дети, старики, женщины, против которых киевские власти уже который год ведут необъявленную войну».
Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США отправят на Украину новые грузы с военной помощью. По его словам, Вашингтон не исключает, что в ближайшие дни дополнительные военные силы в Европе могут быть приведены в состояние повышенной готовности.
24 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерских отношений.
В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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