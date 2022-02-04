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Дипломат обернул перепалку в Госдепе из-за "кровавых русских" анекдотом: "Как посмел?"

04 февраля 2022, 08:30  •  366 • Политика
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский иронично отреагировал на возникшую в Госдепе перепалку между журналистом Мэттом Ли и пресс-секретарём ведомства Недом Прайсом из-за "кровавых русских". Русский дипломат обернул всё известным в России анекдотом, чуть изменив "героев" шутки. "Как он смеет? - иронично "негодует" Полянский в адрес Ли. - Разве он не знает двух правил?"
Напомним, ранее во время брифинга пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса между чиновником и одним из журналистов возникла небольшая перепалка. Мэтт Ли отказался верить на слово тому, что Россия якобы планирует сфабриковать предлог для "вторжения" на Украину, и потребовал от Прайса предоставить доказательства. Тот же в ответ фактически предложил поверить американским властям на слово.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский не удержался от иронии, комментируя случившуюся в Госдепе перепалку.
"Как грубо со стороны Мэтта Ли просить Госдепартамент США предоставить доказательства, подтверждающие утверждения о том, что кровавые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине", - в шутку "негодует" русский дипломат на своей странице в Twitter.
В своём твите саму ситуацию, возникшую между Ли и Прайсом, он обернул известным в России анекдотом про начальника, который всегда прав, чуть изменив "героев" шутки.
"Как он смеет? Разве он не знает двух правил? Официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с ОМП (оружие массового уничтожения) в Ираке), это во благо, смотри Правило 1", - резюмировал пост русский дипломат.

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