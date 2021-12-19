Дипломат о выдаче Клюшина американцам: Охота на граждан России продолжается

Охота на граждан России продолжается, заявил дипломат Владимир Хохлов, комментируя выдачу американцам бизнесмена Владислава Клюшина.

Решение суда Швейцарии о выдаче в США предпринимателя Владислава Клюшина является очередным примером охоты на граждан России, которую ведёт американская сторона. Об этом заявил официальный представитель посольства России в Берне Владимир Хохлов.

Клюшин был задержан 21 марта 2021 года по запросу американцев. Бизнесмена обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами. 18 декабря его экстрадировали из Швейцарии в США

По мнению Хохлова, швейцарская сторона оставила без внимания аргументы Клюшина о политической подоплёке дела. Вместо этого во внимание приняты сомнительные доводы американской стороны. Кроме того, отклонён запрос Генпрокуратуры России.

"Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на граждан России в третьих странах", - цитирует его слова РИА Новости.

Как отмечает РИА ФАН, адвокаты Владислава Клюшина уже направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).