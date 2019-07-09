Дипломат нон грата: почему США не намерены больше «иметь дело» с британским послом

Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании в США Кимом Дэрроком, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что с оптимизмом ожидает назначения нового премьер-министра Соединённого Королевства. Таким образом американский лидер прокомментировал скандал, вызванный публикацией фрагментов переписки Дэррока с официальным Лондоном. В них дипломат критикует политику Вашингтона и лично президента США, называя Трампа «некомпетентным» и «тщеславным». В офисе Терезы Мэй заявили, что посол «по-прежнему пользуется поддержкой» премьер-министра, однако британская сторона намерена принести Соединённым Штатам извинения в связи с инцидентом. Эксперты указывают, что дипломаты имеют право на собственную точку зрения, а эта ситуация, скорее всего, спровоцирована некими силами, которые пытаются ударить по имиджу Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании в Соединённых Штатах Кимом Дэрроком.

«Я не знаю этого посла, но в США его не любят и не думают о нём хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», — написал он в Twitter.

Ранее в прессе была опубликована служебная переписка Дэррока, в которой дипломат негативно отзывался о Дональде Трампе и его администрации, называя их работу «некомпетентной» и «беспомощной». Переписка Дэррока с официальным Лондоном оказалась у источников, которые передали её британскому таблоиду Daily Mail.

Кроме того, Трамп раскритиковал главу кабмина Соединённого Королевства Терезу Мэй. Президент США отметил, что он в последнее время критиковал официальный Лондон и лично премьер-министра Терезу Мэй за позицию по брекситу. Трамп добавил, что, «к счастью, у Великобритании скоро будет новый премьер-министр».

Между тем на Даунинг-стрит выразили поддержку послу Великобритании в США. Британский канал Sky News приводит соответствующее заявление пресс-службы Терезы Мэй, в котором говорится, что посол «по-прежнему пользуется полной поддержкой» премьер-министра.

«Мы ясно дали понять США, насколько прискорбен сам факт этой утечки. Утечка выборочных фрагментов (из дипкорреспонденции. — RT) не отражает той близости и уважительности, которые существуют в наших отношениях (Великобритании и США. — RT). В то же время мы подчеркнули, как важно, чтобы послы могли давать честные оценки политики страны пребывания», — приводит Sky News цитату представителя Мэй.

На переговорах президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Reuters

© Hannah McKay

Ранее министр торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что принесёт извинения за публикацию СМИ дипломатической корреспонденции, авторство которой приписывается британскому послу в США. Лиам Фокс, который отправился с официальным визитом в Вашингтон, заявил в интервью радио BBC, что публикация этих материалов может навредить отношениям США и Британии, поэтому он намерен лично принести извинения Иванке Трамп, встреча с которой запланирована в рамках визита.

«Я принесу ей извинения за несоответствие наших госчиновников, представителей нашего политического класса тем стандартам поведения, которых ожидают от них в Великобритании и США. В данном случае последствия были масштабные и неприемлемые. Злонамеренно передавать подобные материалы для публикации непрофессионально, неэтично и непатриотично. Это может нанести ущерб отношениям двух стран и, таким образом, сказаться на нашей безопасности в более широком смысле», — заявил Фокс журналистам.

В британском МИД, в свою очередь, пообещали провести внутреннюю проверку по факту утечки дипломатической корреспонденции.

Заявления об извинениях со стороны Великобритании нужны, чтобы сгладить ситуацию, — Трамп импульсивный человек, и ему не очень понравилось услышать про себя и про свою команду такие слова, отметил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Вместе с тем, посол имеет право высказывать свою точку зрения любыми словами, поскольку он должен информировать своё ведомство, описывая только правду. Если его оценки именно такие, то никакими другими они в письмах быть не могут — иначе посол будет вводить своё руководство в заблуждение. В данном случае нет ничего противозаконного или нарушающего морально-этические нормы, поскольку это личная оценка посла», — пояснил эксперт.

Но так как личная переписка попала в открытый доступ, внешнеполитический аппарат Великобритании оказался в патовой ситуации, добавил Манойло.

«Если британцы сейчас этого посла не отзовут и он будет продолжать исполнять свои обязанности, то обида Трампа скажется на его работе — определённая часть американского истеблишмента объявит ему обструкцию. Однако отозвать посла было бы неправильно с точки зрения протокола, так как это будет означать признание, что совершено что-то предосудительное. На самом деле ничего такого не было. Поэтому британские дипломаты пытаются принести извинения в надежде, что это сгладит ситуацию», — сказал политолог.

Записка в Лондон

Британский таблоид Daily Mail опубликовал содержание ряда служебных записок посла в США Кима Дэррока 6 июля. В них дипломат резко критиковал администрацию Дональда Трампа как институт, личные качества самого президента, а также давал официальному Лондону советы, как эффективнее налаживать диалог с Вашингтоном в такой ситуации.

Газета сообщает, что «вашингтонские файлы» посла охватывают период с 2017 года по настоящее время и посвящены широкому кругу вопросов — от политики Трампа по Ближнему Востоку до планов по переизбранию в 2020 году.

Посол Великобритании в США Ким Дэррок

© Alex Wong/Getty Images/AFP

Одна из самых негативных оценок Трампа и его команды содержится в письме от 22 июня 2017 года, которое было адресовано советнику по нацбезопасности при британском кабинете министров Марку Седвиллу. В нём английский посол сообщает, что команду Трампа раздирают внутренние интриги и противоречия. На тот момент Дональд Трамп находился у власти 150 дней, тогда его администрацию покинули несколько высокопоставленных функционеров.

«Мы не ожидаем, что в действиях нынешнего руководства США существенно прибавится адекватности или будет меньше неработоспособности, непредсказуемости, межфракционных разногласий, неуклюжести и неумения в дипломатической работе», — приводит Daily Mail прогноз Дэррока.

Иранский вопрос и выборы-2020

Одна из самых свежих служебных записок датирована 22 июня этого года и посвящена «бессвязной, хаотичной» политике США по Ирану.

«Маловероятно, что курс США в отношении Ирана в ближайшем будущем станет более последовательным. В администрации раскол», — пишет Ким Дэррок.

Посол также усомнился в искренности объяснений Трампа, почему он отменил удар по Ирану.

Напомним, что противостояние между США и Ираном резко обострилось после инцидента 20 июня, когда Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, оказавшийся в воздушном пространстве исламской республики. На следующий день Дональд Трамп в Twitter сообщил, что решил не наносить удар по объектам в Иране. По словам американского президента, он отменил атаку, узнав, что её жертвами могут стать не менее 150 человек. Вскоре Трамп заявил, что не «отзывал приказ об ударе» по Ирану, а лишь «приостановил» его.

Ким Дэррок в своём письме в Лондон сообщает, что верить словам Трампа нельзя.

«Скорее всего, он вообще не рассматривал идею удара, так как опасался, что такая смена курса кампании 2016 года плохо скажется на его шансах на выборах 2020 года», — пишет британский дипломат.

В целом, отмечает Дэррок, предвыборные обещания Трампа по большей части остаются невыполненными.

«Если говорить о главных предвыборных обещаниях, то стена на границе с Мексикой не построена ни на дюйм, указы о запрете на въезд из мусульманских стран заблокированы судами, налоговая реформа и инфраструктурный пакет сдвинуты на среднесрочную перспективу, а вопрос отмены и замены проведённой Обамой реформы здравоохранения балансирует на острие ножа», — сообщил Дэррок.

Самолюбие и личные качества

Стоит отметить, что переписка Кима Дэррока с Лондоном была опубликована через месяц после того, как Трамп впервые посетил Великобританию с официальным визитом. В одной из записок, составленных ещё до визита, посол даёт своим коллегам совет, как вести себя с 45-м президентом США.

«Нужно похвалить его за какие-нибудь недавно предпринятые им действия. И при всякой возможности подавать их как его победу», — приводит слова Дэррока Daily Mail.

Посол Великобритании также советовал начальству в ходе переговоров с Трампом излагать свою позицию «просто», даже «в лоб».

Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп

© Victoria Jones/Pool via REUTERS

«Как сказал мне высокопоставленный советник Белого дома, от тонких намёков и тем более двусмысленностей в общении с этим президентом пользы нет», — отмечал он в комментарии, который газета назвала «пренебрежительным».

Британский Форин Офис, комментируя публикацию дипломатической переписки, заявил, что британская общественность «ожидает, что британские послы будут предоставлять министрам честную и неприукрашенную оценку политической ситуации в тех странах, куда их направляют».

«Их взгляды могут не совпадать со взглядами министров или правительства. Но наши дипломаты получают деньги за честность и прямоту. Точно так же американский посол в Великобритании отсылает в США своё мнение о политике и фигурах в Вестминстерском дворце», — отметил представитель ведомства.

Дональд Трамп уже прокомментировал нелестные отзывы в свой адрес. В ответ он выдал послу Киму Дэрроку свою характеристику, оценив его работу в прошедшем времени.

«Вы знаете, у нас были всякие моменты в отношениях с разными странами. Я бы не сказал, что посол очень хорошо выполнял свои обязанности. Мы сами к нему тёплых чувств не питаем. Я всё понимаю и могу тоже кое-что про него сказать, но не буду опускаться до этого», — сообщил президент США журналистам.

Обида без возмездия

Этот инцидент вряд ли приведёт к каким-либо мерам в отношении Лондона со стороны Белого дома, считает Андрей Манойло. Эксперт напомнил, что самым вероятным кандидатом на пост премьер-министра Британии является Борис Джонсон, которому Трамп открыто симпатизирует.

«Джонсон такой же взбалмошный и переменчивый, как Трамп, — на этой почве у них произрастает взаимная симпатия. Кроме того, у британского политика нет собственного стержня — Трамп легко может начать им помыкать и управлять. Поэтому он не станет давить на Великобританию», — пояснил Манойло.

Задача подобной публикации — нанести ущерб имиджу Трампа, всячески его дискредитировать, показать, что вокруг него идёт закулисная борьба и он не держит ситуацию под контролем, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Его противники чувствуют, что Трамп усиливает свои внутриполитические и предвыборные позиции. Британия — ближайший союзник США, однако большая часть западных элит возненавидела Трампа, потому что он не системный политик и не поддаётся давлению», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Развитие отношений США и Великобритании зависит от исторических традиций этих особых отношений, а не от какой-то политической фигуры, добавил Блохин.