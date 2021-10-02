Дипломат, но не тот: В МИД Грузии опровергли вызов посла в Киеве из-за Саакашвили

В распространённом заявлении грузинского министерства иностранных дел отмечается, что во встрече в Киеве действительно примет участие дипломат, но это не посол страны

Информация о вызове посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе в МИД Украины не соответствует действительности, об этом заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Ранее представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посол Грузии вызван в МИД страны после задержания в Тбилиси Михаила Саакашвили.

В пресс-службе МИД Грузии уточнили, что речь идёт о встрече, в которой примет участие дипломат грузинского посольства, но не сам посол. Состоится обсуждение ситуации, в рамках которого стороны обменяются имеющейся информацией. Напомним, Михаил Саакашвили является гражданином Украины.

Ранее от грузинского омбудсмена стало известно, что помещённый в Руставскую тюрьму Саакашвили объявил голодовку. Его адвокат заявил, что освободить экс-президента Грузии можно только в случае помилования, при этом действующий президент страны заверила, что не пойдёт на такой шаг.

Добавим, что в Грузии в отношении Саакашвили заочно вынесен приговор сразу по двум делам: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и о нападении на депутата Валерия Гелашвили. В первом случае вердикт суда – три года лишения свободы, во втором – шесть. Помимо этого, Саакашвили проходит по делам о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", также экс-президент Грузии обвиняется в растрате средств из государственного бюджета.