Дипломат, которого так не хватает... • 58 • Аналитика







Виталия Ивановича уважали даже самые ярые враги — те, с которыми он постоянно полемизировал на заседаниях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. При этом на бытовом уровне он всегда был вежлив и корректен с коллегами. Приятный, интеллигентный человек, он становился жестким и решительным там, где это было нужно. В те моменты, когда приходилось выступать за интересы своей Родины. А еще — когда необходимо было предотвратить коллективную расправу над очередным небольшим государством (к сожалению, это удавалось не всегда).





20 февраля заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в честь памяти Виталия Чуркина. Год назад, прямо накануне своего 65-летия, неутомимый борец российской дипломатии скончался (по официальной версии — от сердечного приступа). Это — воистину огромная потеря. И не только для России, но и для многих других народов.



Хорошо помню, с каким воодушевлением в Сирии встречали каждое вето, наложенное Россией на очередную попытку протолкнуть через Совбез ООН несбалансированную резолюцию. Каждый раз, когда сирийцы видели на телеэкране, как Виталий Иванович (иногда вместе со своим китайским коллегой, а порой и в одиночку) поднимает руку, голосуя против антисирийского документа, — раздавались ликующие возгласы. В том числе, и по-русски: «Спасибо, Россия!»



При постпредстве Виталия Чуркина Россия заблокировала шесть попыток протащить резолюцию, которая могла бы создать почву для агрессии в отношении Сирии. За одно это его прозвали «Мистером Нет». И можно только предполагать, сколько подобных проектов резолюций было отклонено еще до того, как они были вынесены на заседания СБ ООН.



Да, одно лишь российское (как и китайское) вето не спасло страну от террористической войны, развязанной против нее, но планы Запада явно были сорваны. Все мы неоднократно становились свидетелями, как под предлогом того, что лидер страны «жестоко расправляется с оппозицией», США и их союзники по блоку НАТО осуществляли прямое силовое вмешательство. Иногда — под прикрытием превратно истолкованной резолюции Совбеза ООН.



Полномочий Чуркина не хватило для того, чтобы в марте 2011 года наложить вето на резолюцию СБ ООН №1973, которая открыла дорогу к беспощадным бомбардировкам Ливийской Джамахирии. В российских верхах тогда шла нешуточная борьба. Виталий Иванович вынужден был воздержаться при ее принятии, однако он с самого начала предупреждал, что в этот документ были включены слова, которые могут открыть двери для иностранного военного вмешательства в дела Ливии. Но кое-кто в верхах полагал, что речь идет лишь о «бесполетной зоне».



После этого Чуркин часто напоминал на различных международных мероприятиях, что «гуманитарная интервенция» в Ливию не довела до добра. Это и был впоследствии один из главных российских аргументов в деле предотвращения такого же сценария в Сирии.



Огромное спасибо Виталию Ивановичу Чуркину говорят и боснийские сербы. Это был дипломат, который в печальные 90-е годы не ушел, а пытался проводить несколько иную линию, чем откровенный предатель Козырев (возглавлявший тогда МИД РФ). Конечно, радикально противостоять линии на тотальную сдачу всех российских интересов было невозможным. Однако, находясь на посту зама главы МИД, можно было пытаться минимизировать предательство. Когда Козырев выступал за то, чтобы полностью сдать интересы боснийских сербов, Чуркин нередко обращал внимание на то, что боснийские мусульмане не выполняют взятых на себя обязательств. Шило на мыло по-киевски



В апреле 2006 года Виталий Иванович стал постоянным представителем России при ООН. Через несколько месяцев он заветировал проект резолюции, касающейся Мьянмы. «Международное сообщество» (как всегда) обвиняло власти этой страны в нарушении прав человека — не для того, чтобы улучшить положение народа, а в собственных корыстных целях. Чуркин тогда отметил, что проблемы действительно есть, но это — внутреннее дело страны. Затем была аналогичная ситуация, касающаяся Зимбабве.



В приснопамятные дни августа 2008 года объектом коллективной травли стала уже не Мьянма и не Зимбабве, а сама Россия. Это было связано с тем, что Москва не позволила Грузии учинить геноцид в Южной Осетии и Абхазии. Именно тогда проявились лучшие качества Чуркина как бескомпромиссного дипломата-воина, способного защитить свое государство.



Еще один яркий эпизод — это вето на малазийский проект резолюции, направленной против нашей страны. В июле 2015 года Малайзия (ясно, не по собственной инициативе) предложила создать международный трибунал по поводу крушения самолета MH17 над территорией ДНР. По словам Чуркина, нужно сначала дождаться результатов расследования этой трагедии, иначе судебное разбирательство превратится в «политическое шоу». Понятно, что такое шоу было бы направлено, прежде всего, против России, которую в последнее время огульно обвиняют во всем.



В ноябре 2017 года в городе Источно Сараево (территория Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговине) появился памятник Виталию Ивановичу Чуркину. На нем начертано: «Спасибо за русское «Нет». Это — дань памяти дипломату от боснийских сербов за то, что он 8 июля 2015 года с помощью ветирования очередной резолюции СБ ООН не позволил возложить вину за т. н. резню в Сребренице на сербскую сторону. Он тогда подчеркнул, что сербы пострадали не меньше других сторон конфликта.



Теперь сербский скульптор Драган Раденович намерен установить памятник Виталию Ивановичу в его родном селе Маринкино Владимирской области. Противостояние России и коллективного Запада продолжается и становится все более ожесточенным. В этих условиях так не хватает выдающегося российского дипломата Виталия Ивановича Чуркина! И, хотя новый постпред России при ООН тоже отстаивает на международной арене позиции нашей страны, но… заменимых людей не бывает. Особенно — людей такого масштаба.Виталия Ивановича уважали даже самые ярые враги — те, с которыми он постоянно полемизировал на заседаниях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. При этом на бытовом уровне он всегда был вежлив и корректен с коллегами. Приятный, интеллигентный человек, он становился жестким и решительным там, где это было нужно. В те моменты, когда приходилось выступать за интересы своей Родины. А еще — когда необходимо было предотвратить коллективную расправу над очередным небольшим государством (к сожалению, это удавалось не всегда).20 февраля заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в честь памяти Виталия Чуркина. Год назад, прямо накануне своего 65-летия, неутомимый борец российской дипломатии скончался (по официальной версии — от сердечного приступа). Это — воистину огромная потеря. И не только для России, но и для многих других народов.Хорошо помню, с каким воодушевлением в Сирии встречали каждое вето, наложенное Россией на очередную попытку протолкнуть через Совбез ООН несбалансированную резолюцию. Каждый раз, когда сирийцы видели на телеэкране, как Виталий Иванович (иногда вместе со своим китайским коллегой, а порой и в одиночку) поднимает руку, голосуя против антисирийского документа, — раздавались ликующие возгласы. В том числе, и по-русски: «Спасибо, Россия!»При постпредстве Виталия Чуркина Россия заблокировала шесть попыток протащить резолюцию, которая могла бы создать почву для агрессии в отношении Сирии. За одно это его прозвали «Мистером Нет». И можно только предполагать, сколько подобных проектов резолюций было отклонено еще до того, как они были вынесены на заседания СБ ООН.Да, одно лишь российское (как и китайское) вето не спасло страну от террористической войны, развязанной против нее, но планы Запада явно были сорваны. Все мы неоднократно становились свидетелями, как под предлогом того, что лидер страны «жестоко расправляется с оппозицией», США и их союзники по блоку НАТО осуществляли прямое силовое вмешательство. Иногда — под прикрытием превратно истолкованной резолюции Совбеза ООН.Полномочий Чуркина не хватило для того, чтобы в марте 2011 года наложить вето на резолюцию СБ ООН №1973, которая открыла дорогу к беспощадным бомбардировкам Ливийской Джамахирии. В российских верхах тогда шла нешуточная борьба. Виталий Иванович вынужден был воздержаться при ее принятии, однако он с самого начала предупреждал, что в этот документ были включены слова, которые могут открыть двери для иностранного военного вмешательства в дела Ливии. Но кое-кто в верхах полагал, что речь идет лишь о «бесполетной зоне».После этого Чуркин часто напоминал на различных международных мероприятиях, что «гуманитарная интервенция» в Ливию не довела до добра. Это и был впоследствии один из главных российских аргументов в деле предотвращения такого же сценария в Сирии.Огромное спасибо Виталию Ивановичу Чуркину говорят и боснийские сербы. Это был дипломат, который в печальные 90-е годы не ушел, а пытался проводить несколько иную линию, чем откровенный предатель Козырев (возглавлявший тогда МИД РФ). Конечно, радикально противостоять линии на тотальную сдачу всех российских интересов было невозможным. Однако, находясь на посту зама главы МИД, можно было пытаться минимизировать предательство. Когда Козырев выступал за то, чтобы полностью сдать интересы боснийских сербов, Чуркин нередко обращал внимание на то, что боснийские мусульмане не выполняют взятых на себя обязательств.В апреле 2006 года Виталий Иванович стал постоянным представителем России при ООН. Через несколько месяцев он заветировал проект резолюции, касающейся Мьянмы. «Международное сообщество» (как всегда) обвиняло власти этой страны в нарушении прав человека — не для того, чтобы улучшить положение народа, а в собственных корыстных целях. Чуркин тогда отметил, что проблемы действительно есть, но это — внутреннее дело страны. Затем была аналогичная ситуация, касающаяся Зимбабве.В приснопамятные дни августа 2008 года объектом коллективной травли стала уже не Мьянма и не Зимбабве, а сама Россия. Это было связано с тем, что Москва не позволила Грузии учинить геноцид в Южной Осетии и Абхазии. Именно тогда проявились лучшие качества Чуркина как бескомпромиссного дипломата-воина, способного защитить свое государство.Еще один яркий эпизод — это вето на малазийский проект резолюции, направленной против нашей страны. В июле 2015 года Малайзия (ясно, не по собственной инициативе) предложила создать международный трибунал по поводу крушения самолета MH17 над территорией ДНР. По словам Чуркина, нужно сначала дождаться результатов расследования этой трагедии, иначе судебное разбирательство превратится в «политическое шоу». Понятно, что такое шоу было бы направлено, прежде всего, против России, которую в последнее время огульно обвиняют во всем.В ноябре 2017 года в городе Источно Сараево (территория Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговине) появился памятник Виталию Ивановичу Чуркину. На нем начертано: «Спасибо за русское «Нет». Это — дань памяти дипломату от боснийских сербов за то, что он 8 июля 2015 года с помощью ветирования очередной резолюции СБ ООН не позволил возложить вину за т. н. резню в Сребренице на сербскую сторону. Он тогда подчеркнул, что сербы пострадали не меньше других сторон конфликта.Теперь сербский скульптор Драган Раденович намерен установить памятник Виталию Ивановичу в его родном селе Маринкино Владимирской области. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 58 Источник Похожие новости Немецкие солдаты «сдержат Россию»? Виктор Орбан снова пытается изгнать Джорджа Сороса из страны «Русский» транспортный коридор в сердце Европы

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