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Дипломат двумя фразами обнулил надежды Киева остановить "Северный поток - 2"

24 августа 2021, 09:50  •  205 • Политика
Директору департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрию Биричевскому хватило всего двух фраз, чтобы обнулить надежды Киева на срыв и остановку строительства "Северного потока - 2". Дипломат уточнил, что до физического завершения проекта осталось несколько недель.
Ещё недавно в СМИ обсуждалась инсайдеровская информация о том, что "Северный поток - 2" якобы достроят 23 августа. Однако в компании Nord Stream 2 AG эти сроки не подтверждали.
Президент России Владимир Путин уточнил, что строителям газопровода осталось пройти 15 километров пути до финиша. Сколько на это нужно времени? В МИД России посчитали в неделях.
Так директор департамента экономического сотрудничества министерства Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости уточнил, что "проект уже близок к завершению". По его словам, "осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства".
Тем самым дипломат всего двумя фразами фактически обнулил все чаяния и надежды Киева сорвать, остановить строительство газопровода.

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