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Династия Кимов протягивает Сеулу руку дружбы: Сестра лидера КНДР посетит Олимпиаду
07 февраля 2018, 13:24 • 93 • Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил свою младшую сестру, замначальника отдела пропаганды Трудовой партии страны Ким Ё Чжон на Олимпийские игры в Пхенчхане.
Ким Ё Чжон - младшая сестра северокорейского национального лидера, маршала Ким Чен Ына - посетит столицу Олимпийских игр 2018 года в составе официальной делегации КНДР.
Следует отметить, что Ким Ё Чжон занимает достаточно высокий пост в правительстве КНДР. Вскоре после вступления своего старшего брата на пост лидера страны она стала заместителем начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.
Тем не менее во главе северокорейской олимпийской миссии встанет не она, а 90-летний политик Ким Ён Нам, занимающий на протяжении последних 20 лет пост председатель президиума Верховного народного собрания КНДР. Кроме Нама и Чжон в состав делегации северян войдут еще два десятка высокопоставленных чиновников из Пхеньяна.
Предположительно, их визит на территорию Южной Кореи продлится три дня - с 9 по 11 февраля 2018 года.
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