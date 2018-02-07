Династия Кимов протягивает Сеулу руку дружбы: Сестра лидера КНДР посетит Олимпиаду

• 93 • Политика

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил свою младшую сестру, замначальника отдела пропаганды Трудовой партии страны Ким Ё Чжон на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Ким Ё Чжон - младшая сестра северокорейского национального лидера, маршала Ким Чен Ына - посетит столицу Олимпийских игр 2018 года в составе официальной делегации КНДР.

Следует отметить, что Ким Ё Чжон занимает достаточно высокий пост в правительстве КНДР. Вскоре после вступления своего старшего брата на пост лидера страны она стала заместителем начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

Тем не менее во главе северокорейской олимпийской миссии встанет не она, а 90-летний политик Ким Ён Нам, занимающий на протяжении последних 20 лет пост председатель президиума Верховного народного собрания КНДР. Кроме Нама и Чжон в состав делегации северян войдут еще два десятка высокопоставленных чиновников из Пхеньяна.

Предположительно, их визит на территорию Южной Кореи продлится три дня - с 9 по 11 февраля 2018 года.