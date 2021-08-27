«Динамично развивающийся проект»: как продвигается разработка российских беспилотников «Орион»

Испытания ударного беспилотника «Орион» с противотанковой ракетой комплекса «Вихрь-М» состоятся до конца 2021 года. Об этом сообщила компания-разработчик БПЛА — АО «Кронштадт». «Орион» — это всепогодный беспилотник большой продолжительности полёта. По мнению аналитиков, установка на «Орион» ракет «Вихрь» существенно повысит его боевые возможности.

Испытания ударного варианта беспилотника «Орион» с противотанковой ракетой комплекса «Вихрь-М» планируется провести до конца 2021 года. Об этом сообщил гендиректор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Мы должны провести испытания нашего комплекса вместе с ракетами «Вихрь-М» в конце этого года», — заявил он ТАСС на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Сергей Богатиков также отметил, что в настоящий момент компания занимается интеграцией ракеты в систему БПЛА. Данные работы, по его словам, сейчас находятся «в полном разгаре». Завершить их планируется до конца года.

В июле этого года информацию о том, что «Орионы» могут быть оснащены «Вихрями», подтвердили и в группе компаний «Калашников». Специалисты этого холдинга занимаются адаптацией ракет «Вихрь» для применения на различных носителях.

На форуме «Армия-2021» Богатиков также сообщил, что с одного пульта управления «Ориона» можно контролировать действия сразу нескольких таких беспилотников. Таким образом, он подтвердил, что «Орион» может работать в группе БПЛА.

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» компании «Кронштадт» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021

РИА Новости

© Евгений Биятов

Стоит отметить, что экспортная версия беспилотника «Орион-Э» демонстрировалась на авиасалоне «МАКС-2021» в июле этого года. Тогда в «Кронштадте» сообщали, что к аппарату проявляют интерес иностранные заказчики.

«Компания «Кронштадт» совместно с АО «Рособоронэкспорт» на юбилейном XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 провели переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э» с делегациями из 13 стран, среди которых страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки», — говорилось в сообщении.

Эту информацию подтвердил и генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Уже подписаны и реализуются первые контракты», — сообщил он в июле.

«Передовые технологии»

«Орион» — это средневысотный беспилотник большой продолжительности полта. Его максимальная взлётная масса достигает 1 т при полезной нагрузке в 200 кг.

БПЛА может находиться в режиме полёта до 24 часов и работать при любых погодных условиях. Радиолокационная система определения координат, установленная на «Орионе», позволяет производить взлёт и посадку при отсутствии спутниковой навигации или подавлении сигналов.

Кроме того, отличительной особенностью «Ориона» является низкая акустическая заметность, которая обеспечивает аппарату бесшумность.

«В производстве комплекса «Орион» применяются уникальные передовые технологии и современные автоматизированные средства объективного контроля качества», — утверждают разработчики.

В частности, при создании беспилотника была впервые «внедрена энергоэффективная электроимпульсная противообледенительная система». Благодаря этому БПЛА способен выполнять поставленные задачи даже в самых суровых погодных условиях. Помимо этого, планер практически полностью выполнен из углеволокна.

По данным СМИ, ударный «Орион» может применять широкий спектр боеприпасов. Среди них — авиационная малогабаритная управляемая ракета Х-50, корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-20, управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-50 с боевой частью РСЗО «Град», корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-50 с боевой частью РСЗО «Град», неуправляемая авиационная бомба ФАБ-50 — также с боевой частью РСЗО «Град».

Стоит отметить, что «Орион» уже применялся в боевых условиях в Сирии. Как следует из соответствующих видеоматериалов, продемонстрированных в эфире телеканала «Россия 1» в феврале этого года, один из «Орионов» совершил в САР 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов.

Кадры из репортажа телеканала «Россия 1»

© Кадр видео

При этом «Орион» может быть использован не только для разведки или нанесения ударов по противнику, но и для решения задач в гражданской сфере. Как отмечено на сайте «Кронштадта», диапазон применения данного БПЛА «варьируется от разведывательного и информационного обеспечения армии до противопожарной безопасности и доставки грузов в труднодоступные районы».

Ракетный «Вихрь»

По словам аналитиков, пополнение арсенала «Ориона» ракетами «Вихрь-М» может существенно повысить его боевой потенциал.

«Использование противотанковых ракет даёт ему возможность поражать бронированные цели на поле боя. В этом вопросе мы в целом идём по тому же пути, что и зарубежные конкуренты. Так что оснащение БПЛА «Вихрем» могу оценить лишь положительно», — сказал в беседе с RT военный обозреватель Дмитрий Дрозденко.

Напомним, «Вихрь» — это противотанковый ракетный комплекс, изначально предназначенный для установки на самолётах и вертолётах. Существует также и корабельная модификация «Вихрь-К». Ракеты комплекса способны поражать бронетехнику и малоскоростные воздушные цели.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор»

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Уже известно, что этим комплексом будет оснащаться модернизированный вертолёт Ка-52М. Об этом в августе сообщил главком ВКС РФ Сергей Суровикин. Кроме того, ранее в компании «Калашников» информировали, что «Вихри» могут быть установлены на новейших вертолётах Ми-28НЭ и Ми-35П.

В июле этого года «Калашников» опубликовал видео испытаний «Вихря» с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» на полигоне Минобороны России. В ходе тестирования техники было произведено 22 пуска ракет.

На сайте компании отмечается, что в результате проведённых испытаний подтверждены все заявленные характеристики ракеты.

«Не уступает иностранным производителям»

В интервью ТАСС генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков отметил, что Россия сегодня по общему уровню беспилотных технологий сравнялась с зарубежными конкурентами.

«Нам ещё надо подтягиваться по целевым нагрузкам, элементной базе, силовым установкам. Но по общему уровню технологий мы не уступаем. Я это говорю как человек, который видел аналогичные зарубежные образцы этой техники — те же турецкие, китайские, израильские и американские аппараты», — заявил он в августе.

С этой оценкой согласен и военный эксперт Алексей Леонков.

«Орион» — это динамично развивающийся проект. Недавно была только разведывательная версия, а сегодня уже есть и ударный вариант. У России в этой сфере сейчас есть много интересных инициатив, и по разработкам она не уступает иностранным производителям», — отметил Леонков в беседе с RT.

В свою очередь, Дмитрий Дрозденко напомнил, что в советские годы отечественные разработки в области беспилотной авиации были одними из лучших в мире.

«Советский Союз, пожалуй, даже обгонял конкурентов. В СССР беспилотникам уделялось много внимания, были даже беспилотные сверхзвуковые разведывательные аппараты, которые стояли на вооружении. Но после распада Союза лидерство было утрачено. Сейчас мы ликвидируем отставание», — заключил Дрозденко.