"Украина для Запада является "лабораторным кроликом", так как на её территории проводятся особые социально-экономические эксперименты, большая часть из которых законодательно запрещены в цивилизованных странах", указали в своём письме народные депутаты Украины Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук.

Как указали нардепы со ссылкой на бывшего посла Канады на Украине Романа Ващука, дипломат, разоткровенничавшись, признал, что Украина препятствует разрешению конфликта в Донбассе по указанию правительства США. Кроме того, коллективный Запад сознательно игнорирует интересы большинства украинцев. Это прямо следует из признания Ващука, что Украина для Запада является чем-то вроде полигона, на котором они проводят социальные эксперименты.

"Многие из реформ были запрещены к применению на самом Западе. А Украина использовалась в качестве подопытного кролика", - заявил по этому поводу бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.