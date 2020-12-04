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Диктуют и вмешиваются? Депутаты Рады потребовали отчёта от США

04 декабря 2020, 13:55  •  164 • Политика
Украина - страна под внешним управлением. Ею занимаются США, Канада, а внешнюю политику диктует Великобритания. Это следует из запроса депутатов Верховной рады, который они послали премьеру Украины, послу США в Украине и руководителю Госдепа США.
"Украина для Запада является "лабораторным кроликом", так как на её территории проводятся особые социально-экономические эксперименты, большая часть из которых законодательно запрещены в цивилизованных странах", указали в своём письме народные депутаты Украины Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук.
Как указали нардепы со ссылкой на бывшего посла Канады на Украине Романа Ващука, дипломат, разоткровенничавшись, признал, что Украина препятствует разрешению конфликта в Донбассе по указанию правительства США. Кроме того, коллективный Запад сознательно игнорирует интересы большинства украинцев. Это прямо следует из признания Ващука, что Украина для Запада является чем-то вроде полигона, на котором они проводят социальные эксперименты.
"Многие из реформ были запрещены к применению на самом Западе. А Украина использовалась в качестве подопытного кролика", - заявил по этому поводу бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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