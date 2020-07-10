Диктофон Путина рассорил гениев в Киеве: "А-а-а-а-а! Это шедевр!"

Один из участников переговоров по Донбассу в Минске с украинской стороны - Денис Казанский - назвал "виновного" в сливе записи переговоров лидера РФ Владимира Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Он решил положить конец спорам и ссорам в своей стране на тему утечки данных сведений и заявил, что всё фактически из-за российского главы.

Получается, что Путин во время международных переговоров ставит рядом со своим телефоном диктофон, чтобы потом в нужный момент опубликовать записи через какого-нибудь сливного Деркача, - написал Казанский в Facebook.

Политолог Владимир Корнилов не смог сдержать смеха, прочитав данный пост украинского переговорщика. Он откликнулся в Twitter.

А-а-а-а-а! Это шедевр! - отметил он.

Журналистка Юлия Витязева также оценила комментарий Казанского, посетовав, что подобные люди участвуют в Минском процессе.