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Диктофон Путина рассорил гениев в Киеве: "А-а-а-а-а! Это шедевр!"
10 июля 2020, 16:00 • 63 • Политика
Диктофон Путина рассорил гениев в Киеве. Так, один из участников переговоров по Донбассу в Минске с украинской стороны решил положить конец спорам и назвал "виновного" в сливе записи разговора лидера РФ Владимира Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что якобы именно российский глава записывает переговоры на диктофон, а потом сливает через третьи лица. "А-а-а-а-а! Это шедевр!" - оценил данную версию политолог Владимир Корнилов.
Один из участников переговоров по Донбассу в Минске с украинской стороны - Денис Казанский - назвал "виновного" в сливе записи переговоров лидера РФ Владимира Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко.
Он решил положить конец спорам и ссорам в своей стране на тему утечки данных сведений и заявил, что всё фактически из-за российского главы.
Политолог Владимир Корнилов не смог сдержать смеха, прочитав данный пост украинского переговорщика. Он откликнулся в Twitter.
Журналистка Юлия Витязева также оценила комментарий Казанского, посетовав, что подобные люди участвуют в Минском процессе.
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