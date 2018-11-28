Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зачастили: уже третий самолет США облетел Крым за три дня
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проли...
Для меня это такие же украинцы
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «российских войсках на границе с Украи...
Главная / В мире

Диктатура на Украине устанавливается не под Порошенко

28 ноября 2018, 13:54  •  125 • В мире
Введение военного положения на Украине — переход к законодательству открытой националистической диктатуры
Автор:
Покровский Александр
Многие удивляются факту введения на Украине военного положения почти строчкой из «Гусарской баллады»: «Но, право, повод мал!». Дескать, как же так: после эпических разгромов в котлах под Иловайском и Дебальцево ни о чем подобном не было и речи! А сейчас, когда в очевидно провокационных со стороны Украины действиях были захвачены (и, скорее всего, временно) три ее кораблика, вдруг такое серьезное решение!
Для чего? Уж не для обеспечения ли диктатуры Петра Порошенко, у которого нет в нормальных демократических условиях ни одного шанса выиграть предстоящие президентские выборы?
Так то в нормальных...
Что такое военное положение по сути?
Фото: www.globallookpress.com

Это в последние сутки разъяснялось не раз и не два. Поэтому можно обойтись, что называется, краткой версией: это любое произвольное ограничение прав и свобод граждан под предлогом военной защиты Отечества. То есть Отечество в опасности, а ты тут президента критикуешь, Верховного главнокомандующего? А по законам военного времени перед трибуналом ответить не хочешь?
Но это все же слишком упрощенный взгляд, хотя и не неверный. На самом деле любая диктатура опирается на часть народа. Ведь даже самой зверской инквизиции нужны те, кто поджигает костры. А значит, будут и бабульки, подносящие хворост...
Поэтому военное положение — это... сохранение всех прежних законов. Но с той поправкой, что применяться они будут ровно в той мере, чтобы не противоречить интересам того самого Отечества.
Теоретизирование? Нет, нисколько, если принять во внимание, что во времена военного положения интересы Отечества формулирует правящая клика.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

125
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
28 ноября 2018, 04:09
Призыв ООН не помог приговоренному к смерти «черному риелтору» из Белоруссии
27 ноября 2018, 21:24
«Страшный сон для англосаксонского мира»: большинство немцев выступают за более тесные связи с Россией, а не с США

28 ноября 2018, 04:09
«Только без паники»: Порошенко попытался вразумить украинцев не бежать за спичками и солью
27 ноября 2018, 21:39
В России завели уголовные дела из-за нападений на дипмиссии в Киеве и Харькове
27 ноября 2018, 21:39
«Пройти скрытно»: У задержанных моряков Украины при себе был приказ и «шпаргалка» - ФСБ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 ноября 2018, 05:56
Для меня это такие же украинцы
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят прав...
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в...
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не ...
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керчен...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 ноября 2018, 17:39
Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции
21 ноября 2018, 19:09
Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Украины о праве вето
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
23 ноября 2018, 07:09
Украинский «ответ на российские санкции» завершился позорным сливом (Руслан Осташко)
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
27 ноября 2018, 13:24
Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.