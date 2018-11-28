|
Диктатура на Украине устанавливается не под Порошенко
28 ноября 2018, 13:54 • 125 • В мире
Введение военного положения на Украине — переход к законодательству открытой националистической диктатуры
Автор:
Покровский Александр
Многие удивляются факту введения на Украине военного положения почти строчкой из «Гусарской баллады»: «Но, право, повод мал!». Дескать, как же так: после эпических разгромов в котлах под Иловайском и Дебальцево ни о чем подобном не было и речи! А сейчас, когда в очевидно провокационных со стороны Украины действиях были захвачены (и, скорее всего, временно) три ее кораблика, вдруг такое серьезное решение!
Для чего? Уж не для обеспечения ли диктатуры Петра Порошенко, у которого нет в нормальных демократических условиях ни одного шанса выиграть предстоящие президентские выборы?
Так то в нормальных...
Что такое военное положение по сути?
Фото: www.globallookpress.com
Это в последние сутки разъяснялось не раз и не два. Поэтому можно обойтись, что называется, краткой версией: это любое произвольное ограничение прав и свобод граждан под предлогом военной защиты Отечества. То есть Отечество в опасности, а ты тут президента критикуешь, Верховного главнокомандующего? А по законам военного времени перед трибуналом ответить не хочешь?
Но это все же слишком упрощенный взгляд, хотя и не неверный. На самом деле любая диктатура опирается на часть народа. Ведь даже самой зверской инквизиции нужны те, кто поджигает костры. А значит, будут и бабульки, подносящие хворост...
Поэтому военное положение — это... сохранение всех прежних законов. Но с той поправкой, что применяться они будут ровно в той мере, чтобы не противоречить интересам того самого Отечества.
Теоретизирование? Нет, нисколько, если принять во внимание, что во времена военного положения интересы Отечества формулирует правящая клика.
Подпишитесь на нас
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
21 ноября 2018, 17:39
|
21 ноября 2018, 19:09
|
27 ноября 2018, 00:52
|
26 ноября 2018, 04:54
|
23 ноября 2018, 07:09
|
26 ноября 2018, 11:24
|
27 ноября 2018, 13:24