Диктатура на Украине устанавливается не под Порошенко

Автор:

Покровский Александр

Многие удивляются факту введения на Украине военного положения почти строчкой из «Гусарской баллады»: «Но, право, повод мал!». Дескать, как же так: после эпических разгромов в котлах под Иловайском и Дебальцево ни о чем подобном не было и речи! А сейчас, когда в очевидно провокационных со стороны Украины действиях были захвачены (и, скорее всего, временно) три ее кораблика, вдруг такое серьезное решение!

Для чего? Уж не для обеспечения ли диктатуры Петра Порошенко, у которого нет в нормальных демократических условиях ни одного шанса выиграть предстоящие президентские выборы?

Так то в нормальных...

Что такое военное положение по сути?

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Это в последние сутки разъяснялось не раз и не два. Поэтому можно обойтись, что называется, краткой версией: это любое произвольное ограничение прав и свобод граждан под предлогом военной защиты Отечества. То есть Отечество в опасности, а ты тут президента критикуешь, Верховного главнокомандующего? А по законам военного времени перед трибуналом ответить не хочешь?

Но это все же слишком упрощенный взгляд, хотя и не неверный. На самом деле любая диктатура опирается на часть народа. Ведь даже самой зверской инквизиции нужны те, кто поджигает костры. А значит, будут и бабульки, подносящие хворост...

Поэтому военное положение — это... сохранение всех прежних законов. Но с той поправкой, что применяться они будут ровно в той мере, чтобы не противоречить интересам того самого Отечества.

Теоретизирование? Нет, нисколько, если принять во внимание, что во времена военного положения интересы Отечества формулирует правящая клика.