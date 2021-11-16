Диктатор вместо слуги народа. Почему Зеленский не стал Голобородько

Известный украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не превратился в свой сериальный прообраз Василия Голобородько. И почему вместо слуги народа Украина получила диктатора.

Своей победой на прошлых президентских выборах Зеленский во многом обязан успешному сериалу "Слуга народа", в котором он сыграл главную роль, пишет портал "Народные новости". По сюжету простой учитель, не испорченный политикой, случайно становится президентом и начинает наводить порядок в стране, руководствуясь интересами людей, а не олигархов.

Он отказывается от кортежа, посылает подальше МВФ, жёстко наказывает коррумпированных чиновников. И Зеленский во время предвыборной кампании очень напоминал Голобородько. Он также обещал отказаться от резиденций и кортежа, приструнить олигархов и установить мир в Донбассе.

Однако оказавшись во власти, Зеленский пошёл совершенно другим путём. Начал заигрывать с националистами, продолжил войну в Донбассе и использовал все возможные средства ради укрепления собственной власти. Сегодня президент Украины отменяет решение Конституционного суда, вводит санкции против своих же граждан без суда и следствия и закрывает оппозиционные телеканалы.

Михаил Погребинский полагает, что с националистами Зеленский начал заигрывать из-за страха перед ними, а на режим репрессий он перешёл, чтобы полностью зачистить политическое поле от конкурентов. Сейчас политик делает всё, чтобы остаться во власти.

Это обоснованно, ведь он столько дел уже успел натворить, что просто так не сможет вернуться в шоу-бизнес. Если он перестанет быть президентом, его ждёт тюрьма. Зеленский стал полным антиподом Голобородько,

- пояснил эксперт в разговоре с "НН".

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского опустился до рекордно низкого уровня. Если на прошлых выборах за него отдали голоса 73,2% избирателей, то сегодня, согласно опросам, проголосовать за политика согласны лишь 21,8% украинцев.