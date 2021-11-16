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Диктатор вместо слуги народа. Почему Зеленский не стал Голобородько
16 ноября 2021, 20:35 • 139 • Политика
Известный украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не превратился в свой сериальный прообраз Василия Голобородько. И почему вместо слуги народа Украина получила диктатора.
Своей победой на прошлых президентских выборах Зеленский во многом обязан успешному сериалу "Слуга народа", в котором он сыграл главную роль, пишет портал "Народные новости". По сюжету простой учитель, не испорченный политикой, случайно становится президентом и начинает наводить порядок в стране, руководствуясь интересами людей, а не олигархов.
Он отказывается от кортежа, посылает подальше МВФ, жёстко наказывает коррумпированных чиновников. И Зеленский во время предвыборной кампании очень напоминал Голобородько. Он также обещал отказаться от резиденций и кортежа, приструнить олигархов и установить мир в Донбассе.
Однако оказавшись во власти, Зеленский пошёл совершенно другим путём. Начал заигрывать с националистами, продолжил войну в Донбассе и использовал все возможные средства ради укрепления собственной власти. Сегодня президент Украины отменяет решение Конституционного суда, вводит санкции против своих же граждан без суда и следствия и закрывает оппозиционные телеканалы.
Михаил Погребинский полагает, что с националистами Зеленский начал заигрывать из-за страха перед ними, а на режим репрессий он перешёл, чтобы полностью зачистить политическое поле от конкурентов. Сейчас политик делает всё, чтобы остаться во власти.
- пояснил эксперт в разговоре с "НН".
Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского опустился до рекордно низкого уровня. Если на прошлых выборах за него отдали голоса 73,2% избирателей, то сегодня, согласно опросам, проголосовать за политика согласны лишь 21,8% украинцев.
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