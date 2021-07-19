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«Дикость абсолютная»: что известно о «частной» подземной тюрьме под Петербургом

19 июля 2021, 22:00  •  86 • В России
В посёлке под Санкт-Петербургом обнаружили подземную тюрьму — по данным местных СМИ, в бетонном бункере под неприметным коттеджем в Агалатовском поселении Ленинградской области находился подвал с тюремными камерами и, предположительно, крематорием. Сейчас постройка разрушена и заброшена. Журналисты утверждают, что одним из собственников земельного участка являлся ныне покойный капитан ФСИН. Официального подтверждения этой информации нет. При этом источник в региональном ГУ МВД рассказал RT, что петербургские следователи нашли и обыскали и дом, и бункер ещё год назад.
 
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Издание 47news рассказало о жуткой постройке в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом — подземной тюрьме, предположительно, с крематорием. В расследовании говорится, что под коттеджем в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленинградской области располагался целый тюремный комплекс.

Местные жители утверждают, что наземная часть постройки была возведена примерно в 2010 году. Сейчас сам дом разрушен, а помещения под ним наполовину затоплены.

Судя по фото, бетонный бункер под неприметным коттеджем за высоким забором строили как настоящий следственный изолятор — на снимках запечатлены несколько зарешеченных камер, нары, пункт охраны. Авторы расследования полагают, что «хозяева» подземной тюрьмы хотели заставить «арестантов» поверить, будто те находятся в настоящем государственном СИЗО.

По данным СМИ, камеры в импровизированной тюрьме закрывались на такие же замки, как в петербургских «Крестах».

Но самой жуткой находкой стал колодец, расположенный под баней для «арестантов», — на его дне оказалась печь, куда поместился бы взрослый человек. По мнению журналистов, она могла использоваться как крематорий. 

В 47news подсчитали, что стоимость коттеджа с «частной тюрьмой» может достигать $500 тыс.

Подземная копия настоящей тюрьмы. Кому это под Петербургом было нужно https://t.co/p50Xc4jWOBpic.twitter.com/OxFkkIFujC

— Интернет-издание 47news.ru (@47News_ru) July 19, 2021

Не новая находка?

Вскоре после выхода публикации о «находке» журналистов из Ленинградской области выяснилось, что они не первые, кто узнал о доме с подземной тюрьмой в Агалатовском поселении. Источник в региональном ГУ МВД рассказал RT, что петербургские следователи нашли и обыскали и дом, и бункер ещё год назад.

«На самом деле, этой истории больше года. Петербургские следователи во время расследования убийства вышли на этот адрес. То есть и тюрьма, и коттедж были найдены уже давно. Подробности о ходе расследования не разглашались», — отметил собеседник RT в правоохранительных органах.

В Следственном комитете по Ленинградской области подтвердили, что о подземном бункере в Агалатовском поселении стало известно более года назад, однако подробностей того расследования сообщить не смогли.

Несмотря на то, что в правоохранительных органах отказываются говорить, в рамках какого расследования была обнаружена подземная тюрьма под Петербургом, некоторые СМИ утверждают, что речь идёт о расследовании убийства бизнесмена Бадри Шенгелии — в 2018 году автомобиль предпринимателя был расстрелян в Ленинградской области на трассе Санкт-Петербург—Петрозаводск.

Как силовики наткнулись на подземную тюрьму. Виноват Бадри Шенгелия https://t.co/SpXdTcWvvYpic.twitter.com/C6OFuGKEQd

— Интернет-издание 47news.ru (@47News_ru) July 19, 2021

Кто владелец «частной тюрьмы»?

Авторы расследования о подземной тюрьме под Петербургом утверждают, что коттеджем в Агалатовском поселении в разное время якобы владели ныне покойный капитан ФСИН Ренат Алимзанов и человек по фамилии Эскобар.

Алимзанов до 2004 года служил в оперчасти петербургского СИЗО №4, а после ухода на пенсию основал ЧОП и фирму, оказывавшую услуги по сносу и разборке зданий. Мужчина, которого журналисты считают первым владельцем коттеджа с подземной тюрьмой, скончался в 2018 году в возрасте 51 года.

В расследовании 47news со ссылкой на данные Росреестра говорится, что собственниками коттеджа числились ещё несколько предпринимателей, однако авторы материала уверены, что они являлись владельцами указанного участка лишь номинально.

Последним владельцем земли с коттеджем и подземной тюрьмой журналисты называют некоего Эскобара. До 2010-х годов мужчина носил фамилию Мкртычан.

Некоторые СМИ утверждают, что в 2004 году Мкртычан якобы был судим за удержание человека в заложниках. Как выяснил RT, речь идёт о деле, вызвавшим тогда широкий общественный резонанс, — несколько военных моряков из Кронштадта и гражданских были задержаны за похищение человека, разбой и вымогательства. Они похитили некоего Долгова, и под угрозами и пытками заставили его переоформить квартиру на одного из подельников.

Мкртычан, согласно документам суда, работал охранником, и также был в числе фигурантов дела. Однако суд не нашёл убедительных доказательств его участия в преступлении. 

«Из показаний Д. следует, что при совершении вымогательства Мкртычан не присутствовал. В оздоровительном комплексе Мкртычан никаких насильственных действий не совершал, угроз и претензий не высказывал. Не присутствовал Мкртычан и при оформлении квартиры у нотариуса. Д. не может категорически утверждать, что фраза «подгони машину поближе» была обращена конкретно Мкртычану. Нет убедительных доказательств и того, что такая машина принадлежала Мкртычану», — говорится в материалах суда.

В итоге  Артур Мкртычан был оправдан. Ранее мужчина, по данным СМИ, был судим за грабёж.

По данным из открытых источников, также мужчина несколько раз выступал истцом по делам о взыскании денежных средств по договорам займа, а на сайте ФССП за человеком по имени Артур Эскобар числится задолженность за неуплату налога на транспортное средство.

От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий https://t.co/8CTzwaTTFRpic.twitter.com/bsyv5cERLY

— Интернет-издание 47news.ru (@47News_ru) July 19, 2021

Адвокат Мкртычана: «Он не имеет к этому отношения»

RT связаля с адвокатом и давним товарищем Мкртычана Борисом Бабушкиным — он представлял его интересы на судебном процессе об удержании человека в заложниках в 2004 году. Бабушкин заявил RT, что Мкртычан не имеет никакого отношения к коттеджу, обнаруженному в посёлке под Петербургом. Адвокат также уточнил, что не знаком детально с журналистским расследованием о найденной там подземной тюрьме.

«Я его (Артура Мкртычана. — RT) очень хорошо знаю. К истории об удержании в заложниках в 2004 году он никакого отношения не имел, то преступление совершили его знакомые — их приговорили к срокам лишения свободы. А с историей о коттедже он вообще никак не связан. В том районе у него никогда не было никакого коттеджа, он в том районе даже не бывал», — утверждает собеседник RT.

Адвокат Мкртычана добавил, что его товарищ действительно сменил фамилию — однако, по словам Бабушкина, ничего криминального в этом нет.

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«У него действительно сейчас фамилия Эскобар. Дело в том, что он некоторое время проживает в Испании, поэтому взял такую фамилию, чтобы там ему было удобно жить, — пояснил адвокат. — Живёт он сейчас то здесь (в России. — RT), то в Испании. В Кронштадте и Санкт-Петербурге он бывает, приезжает иногда». 

Бабушкин рассказал RT, что давно знаком с Мкртычаном и до сих пор часто с ним общается. В беседе с RT адвокат отзывался о своём знакомом крайне положительно.

«Он хороший человек, прекрасный, исполнительный — если что-то сказал, всегда выполняет. Он хороший сын, хороший муж, хороший отец. Познакомились мы давно, знакомство было связано с моей профессиональной деятельностью — я много лет являюсь его адвокатом», — рассказал Бабушкин.

О профессиональной деятельности и бизнесе Артура Эскобара его адвокат рассказать не смог — он пояснил, «всё, касающееся дел экономических — не информация для разглашения».

«Частные тюрьмы» в России

По словам бывшего начальника ЦОС ФСБ Александра Михайлова, в его практике «частные тюрьмы», подобные той, что была обнаружена под Петербургом, встречались только на Северном Кавказе. В центральной России он с таким не сталкивался. 

«На Северном Кавказе такие тюрьмы бывали, в них размещали похищенных людей. Для определённых феодальных государств частные тюрьмы — не новость. А вот то, что это в Санкт-Петербурге — дикость абсолютная. Хотя, конечно, были всякие извращенцы, которые лишали свободы людей, загоняли их в рабство и строили для них какие-то дома», — рассказал собеседник RT.

По мнению Михайлова, подобные «тюрьмы» обычно содержат либо бандиты, либо люди с отклонениями в психике.

«Надо исходить из того, что, как правило, такие вещи бывают только у людей с психическими аномалиями, либо у откровенных злодеев, для которых человеческая жизнь ничего не значит. Это очевидные аномалии. Тем более там ещё и крематорий был», — рассуждает бывший сотрудник силового ведомства.

Михайлов выразил мнение, что полиция обязана провести доскональную проверку по факту обнаружения подземной тюрьмы под Петербургом. В то же время собеседник RT опасается, что с этим могут возникнуть определённые процессуальные сложности.

«Для того, чтобы качественно проводить проверку, надо решить вопрос, кто потерпевший, — пояснил Михайлов. — Вообще все процессуальные действия производятся по заявлению потерпевшего. Сложно будет доказать, что там (в тюрьме. — RT) действительно что-то было. Однако если известны предполагаемые собственники того участка, думаю, надо принять меры. Конечно, это повод для предварительной проверки и потом для возбуждения уголовного дела».

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