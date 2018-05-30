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Дикий Восток
30 мая 2018, 21:54 • 64 • Карикатуры
Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона. Соединенные Штаты угрожали Турции ограничительными мерами после покупки российских С-400.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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