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Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
24 декабря 2020, 17:00 • 128 • Политика
Обнародованные внутренние доклады СБУ, которые не предполагались для просмотра широкой общественности, раскрыли пугающие детали разработок США на Украине. По словам очевидцев, дикие животные выходили умирать к людям там, где располагались секретные американские центры.
Напомним, что экс-сотрудник СБУ Николай Прозоров ранее рассекретил доклады украинской спецслужбы, где в том числе говорилось о намерении США испытать различные штаммы инфекций на территории Украины.
"Прикрываясь красивыми словами о защите населения Украины от страшных угроз, связанных с какими-то инфекциями, они проводят на территории Украины в подведомственных министерству обороны США лабораториях исследования особо опасных возбудителей и вирусов", - сказал он.
Отмечается, что в населённых пунктах, где развёрнуты такие лаборатории, местные жители замечали следующие странности: дикие животные выходили умирать к людям, а пчёлы гибли роями.
Напомним, что Прозорову удалось с документами в руках, в том числе и внутренними документами СБУ, доказать: Ульяну Супрун не просто так прозвали "доктор Смерть". Заокеанские хозяева привели её на пост министра здравоохранения Украины не для того, чтобы она заботилась о здоровье украинцев, а наоборот: чтобы как можно больше украинцев погибло.
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