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Дикие крики и выстрелы: В Техасе мужчина напал на прихожан церкви
31 декабря 2019, 02:09 • 78 • В мире
В Техасе неизвестный мужчина ворвался в церковь и напал на прихожан, расстреляв с порога одного из них и охранника. На видео с места происшествия хорошо слышны дикие крики прихожан и выстрелы.
Очередное нападение на прихожан в церкви произошло на этот раз в Техасе. Как сообщают местные СМИ, неизвестный ворвался в храм с дробовиком и прямо с порога стал палить по охране и прихожанам. Одного из них убил, как и охранника.
Судя по видео, которое появилось в Сети, выстрелами нападавший изрядно напугал присутствующих. Уже после первых выстрелов раздались дикие крики, люди попрятались под лавками.
Однако нападение напугало не всех. Едва стрелок расправился с первыми жертвами, как и сам был смертельно ранен. Кто-то из прихожан обезвредил стрелка.
Что стало причиной нападения, пока не раскрывается. Не известна и личность стрелка.
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