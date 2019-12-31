Дикие крики и выстрелы: В Техасе мужчина напал на прихожан церкви

Очередное нападение на прихожан в церкви произошло на этот раз в Техасе. Как сообщают местные СМИ, неизвестный ворвался в храм с дробовиком и прямо с порога стал палить по охране и прихожанам. Одного из них убил, как и охранника.

Судя по видео, которое появилось в Сети, выстрелами нападавший изрядно напугал присутствующих. Уже после первых выстрелов раздались дикие крики, люди попрятались под лавками.

Однако нападение напугало не всех. Едва стрелок расправился с первыми жертвами, как и сам был смертельно ранен. Кто-то из прихожан обезвредил стрелка.

Что стало причиной нападения, пока не раскрывается. Не известна и личность стрелка.