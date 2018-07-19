«Дикие домыслы»: в британском МВД раскритиковали данные СМИ о подозреваемых по делу Скрипалей

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес считает «дикими домыслами» информацию СМИ о том, что в деле Скрипалей якобы появились подозреваемые. Впрочем, сообщения подобного рода продолжили появляться в медиа и после заявления Уоллеса. В частности, материал с новыми «подробностями» опубликовал на своём сайте американский телеканал CNN. Между тем Лондон продолжает игнорировать запросы российской стороны о предоставлении официальных данных по расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Эксперты считают, что непроверенная информация об отравлениях позволяет британским властям отвлечь внимание населения от внутренних проблем, в первую очередь, от брексита.

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес опроверг появившуюся в британских СМИ информацию об идентификации подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

«Я считаю, что эта история относится к категориям «плохо информированных (источников) и диких домыслов», — написал он в Twitter.

I think this story belongs in the “ill informed and wild speculation folder” — Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 19 июля 2018 г.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что следствие якобы установило подозреваемых по делу об инциденте в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отметим, что через час после заявления замглавы МВД телеканал CNN со ссылкой на источник в разведсообществе сообщил очередные новые «факты» о подозреваемых. Они якобы покинули Соединённое Королевство коммерческим рейсом вскоре после того, как Скрипали были отравлены. По словам источника, информация об этом была якобы обнаружена в закодированном послании в Москву, которое было перехвачено британской военной базой, расположенной на Кипре.

Добавим, что появившаяся информация пополнила и без того приличный список недостоверных сведений об инциденте в Солсбери, которые опубликовали СМИ за последнюю неделю. При этом вся поступающая информация сопровождается формулировками «вероятно» и «скорее всего». В частности, поступали данные о том, что за инцидент с применением химоружия якобы ответственна группа из шести человек, в которой «ключевую позицию» занимала женщина, а сам коллектив состоял из действующих и бывших сотрудников ГРУ.

Между тем посол РФ в Лондоне Александр Яковенко также указал на отсутствие официального подтверждения сообщений, которые появились в западной прессе. При этом он добавил, что российская сторона постоянно просит у коллег из Британии представить информацию относительно тех или иных версий, но дипломатические ноты остаются без ответа.

«Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет. Я хочу услышать от Скотленд-Ярда, от Форин Офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне», — приводит его слова РИА Новости.

Он также напомнил, что советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по национальной безопасности Марк Седвилл ранее признал отсутствие подозреваемых у следователей. При этом Яковенко подчеркнул, что Россию спустя сутки обвинили в причастности к инциденту, хотя это не соответствует действительности.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, в свою очередь, также отметил, что Лондон не предоставлял в организацию данных о подозреваемых по делу Скрипалей. Кроме того, он подчеркнул, что британская сторона так и не предъявила никаких доказательств предполагаемой причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

«Мы просим Лондон предоставить нам доказательства этих обвинений, но обвинения голословны. Нам фактически говорят, что мы им должны поверить на слово», — заметил российский дипломат.

Обсуждение дела Скрипалей

Между тем Яковенко сообщил о намерении встретиться с новым министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом. Он отметил, что с его предшественником Борисом Джонсоном не удалось провести личную беседу, несмотря на неоднократные запросы. По его мнению, это могло быть связано с отсутствием возможности «оперировать определёнными данными».

«Мне только что сообщили в посольстве, что я получил письмо от первого заместителя министра иностранных дел, где новый министр иностранных дел передаёт мне привет. И я планирую возобновить своё предложение встретиться с министром иностранных дел Хантом и обсудить российско-британские отношения», — подчеркнул он.

Посол добавил, что ознакомит нового британского министра с основными направлениями внешней политики РФ, когда вернётся в Лондон из Москвы. Кроме того, в ходе разговора он намерен обсудить с главой Форин Офиса российско-британские отношения и дело Скрипалей, которое, по мнению Москвы, является политическим вопросом.

«Естественно, будем оказывать давление. В том числе и путём официальных запросов и диалога с британской стороной», — заметил Яковенко.

Кроме того, в российском МИД заявили, что засекречивание дел в Эймсбери и Солсбери будет расценено Москвой как попытка скрыть заказчиков и исполнителей этих преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Лондонской полицией было анонсировано, что 19 июля в Солсбери планируется открыть коронёрское дознание в отношении скончавшейся 8 июля в больнице Дон Стёрджес​​​с. Поясню: это — квазисудебная процедура, цель которой — юридическое закрепление причины смерти. С учётом тех бездоказательных обвинений, с которыми в адрес России поспешила выступить Великобритания, принципиально важным является обеспечение максимально возможной транспарентности в расследовании этого дела. Перевод его в судебную плоскость с последующим засекречиванием будем расценивать в качестве попытки скрыть от общественности истинных заказчиков и исполнителей этих преступлений», — сказала Захарова.

«Отвлечение внимание от брексита»

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, главы комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова, инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери используется в качестве отвлечения внимания от ситуации с выходом Великобритании из состава ЕС.

«Сейчас вместо фактов предлагают мнения по поводу, основанные на таких же мнениях по поводу... Наши иностранные коллеги в частных беседах периодически нам говорят, что не могут напрямую заявить о недоверии к британцам. На этом всё и базируется. Придумано всё это было для того, чтобы внимание граждан страны отвлечь от брексита», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Инсценировка различных провокаций или инцидентов, не имеющих доказательной базы, затевается странами Запада лишь для того, чтобы создать напряжение в отношениях с РФ. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Главное событие политического сезона»: посол РФ в США рассказал о переговорах Путина и Трампа «Совершенно очевидно, что на Западе существует достаточно большая когорта политиков, которые стремятся к конфронтации с Россией. Именно для этого инсценируются подобного рода провокации, расследования и случаи, которые пока не приводят ни к чему конкретному, а люди не могут предоставить доказательства», — сказал Безпалько в разговоре с RT.

По его словам, если бы Лондон был действительно заинтересован в проведении профессионального расследования, «британцы бы уже пошли на наши условия».

«Всё это является определёнными шагами для воздействия на общественное мнение. Это способ давления на нашу страну. Достижение правды никого не интересует, важен сам процесс», — заключил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.