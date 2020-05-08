Дифференциация доходов населения России: рублёвая арифметика • 65 • Аналитика

Экономические проблемы, с которыми столкнулась страна вследствие пандемии и обвала цен на нефть, могут привести к существенному снижению доходов населения. Изменится и дифференциация доходов россиян.







Доходы в начале 2020 г. не отличаются от доходов в начале 2019 г.

Согласно опубликованной Росстатом информации, различия в доходах российских граждан в первом квартале 2020 года практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года. Так, 10% самых обеспеченных россиян получали 28,6% общей суммы денежных доходов в 2020 году (в 2019 году – 28,7%). Что касается самых бедных соотечественников, то они обладали лишь 2,2% общей суммы денежных доходов, причем за год этот показатель совершенно не изменился.



Если говорить о среднедушевом доходе, то менее 7 тысяч рублей в месяц на человека имели 4,2% населения страны (в 2019 – 4,8%), а более 100 тысяч рублей в месяц – 2,4% (2,1% в 2019) всего населения. В то же время, совокупная доля тех, чей среднедушевой доход не превышает 19 тысяч рублей в месяц, составляет 36,8% населения, то есть – более трети всего населения страны.



Стоит отметить, что на среднедушевой доход прямо влияет количество детей в семье: если у мужчины с зарплатой в 100 тысяч рублей – 3 детей и неработающая жена, то их среднедушевой доход будет меньше, чем у одинокого человека с зарплатой в 25 тысяч рублей. Рублёвая арифметика. К сожалению, многодетность в современной России является практически гарантированным способом сползти в бедность даже для людей с неплохими зарплатами, если только речь не идет о сверхдоходах.



Миллионы россиян разорятся после пандемии

Однако уже во втором квартале 2020 года и доходы населения, и их дифференциация могут существенно измениться. Виной тому – не только и даже не столько обвал цен на нефть, сколько пандемия коронавируса и режим самоизоляции. Целый ряд секторов экономики на два месяца прекратили свою деятельность, многие бизнесы оказались на грани разорения, а наемные работники лишились работы.



Специалисты института «Центр развития» Высшей школы экономики говорят о возможности снижения реальных доходов населения на 20%. Академик Абел Аганбегян озвучил цифру снижения доходов за весь 2020 год – по его прогнозу, она составит 5-10%. Такой вывод экономист делает, основываясь на приблизительном прогнозе по сокращению ВВП страны на 5% в 2020 году.



Однако это, с нашей точки зрения, весьма оптимистичные цифры. Тем более, что российская экономика имеет довольно специфическую организацию: десятки миллионов людей трудятся неофициально, соответственно в их отношении не учитываются ни доходы, ни потери доходов, а ведь это, тем не менее, потребители товаров и услуг, падение уровня жизни которых неизбежно отразится на всей экономике.



Данные социологических опросов, между тем, говорят об иных масштабах сокращения доходов. Так, опрос Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа», данные которого были опубликованы РБК, показал: свыше 50% респондентов заявили о значительном сокращении доходов в их семьях, а 46% опрошенных боятся, что им не хватит теперь даже на еду. Примерно 14% респондентов сообщили, что их отправили в неоплачиваемый отпуск, а 8% признались, что уже потеряли работу.



Таким образом, у многих россиян доходы сократятся на 50-70%. По некоторым прогнозам количество безработных в России может вырасти сразу на несколько миллионов человек. Среди них окажутся и наемные работники, и даже предприниматели, чей бизнес успел «сгореть» во время режима самоизоляции. Ведь сейчас рискуют обанкротиться 28% российских компаний.



В то же время, можно предположить, что количество бедных и живущих за чертой бедности по итогам кризисной ситуации увеличится.



Одновременно вырастет и разница в доходах между самыми малообеспеченными и самыми состоятельными россиянами. Экономические проблемы, с которыми столкнулась страна вследствие пандемии и обвала цен на нефть, могут привести к существенному снижению доходов населения. Изменится и дифференциация доходов россиян.Согласно опубликованной Росстатом информации, различия в доходах российских граждан в первом квартале 2020 года практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года. Так, 10% самых обеспеченных россиян получали 28,6% общей суммы денежных доходов в 2020 году (в 2019 году – 28,7%). Что касается самых бедных соотечественников, то они обладали лишь 2,2% общей суммы денежных доходов, причем за год этот показатель совершенно не изменился.Если говорить о среднедушевом доходе, то менее 7 тысяч рублей в месяц на человека имели 4,2% населения страны (в 2019 – 4,8%), а более 100 тысяч рублей в месяц – 2,4% (2,1% в 2019) всего населения. В то же время, совокупная доля тех, чей среднедушевой доход не превышает 19 тысяч рублей в месяц, составляет 36,8% населения, то есть – более трети всего населения страны.Стоит отметить, что на среднедушевой доход прямо влияет количество детей в семье: если у мужчины с зарплатой в 100 тысяч рублей – 3 детей и неработающая жена, то их среднедушевой доход будет меньше, чем у одинокого человека с зарплатой в 25 тысяч рублей. Рублёвая арифметика. К сожалению, многодетность в современной России является практически гарантированным способом сползти в бедность даже для людей с неплохими зарплатами, если только речь не идет о сверхдоходах.Однако уже во втором квартале 2020 года и доходы населения, и их дифференциация могут существенно измениться. Виной тому – не только и даже не столько обвал цен на нефть, сколько пандемия коронавируса и режим самоизоляции. Целый ряд секторов экономики на два месяца прекратили свою деятельность, многие бизнесы оказались на грани разорения, а наемные работники лишились работы.Специалисты института «Центр развития» Высшей школы экономики говорят о возможности снижения реальных доходов населения на 20%. Академик Абел Аганбегян озвучил цифру снижения доходов за весь 2020 год – по его прогнозу, она составит 5-10%. Такой вывод экономист делает, основываясь на приблизительном прогнозе по сокращению ВВП страны на 5% в 2020 году.Однако это, с нашей точки зрения, весьма оптимистичные цифры. Тем более, что российская экономика имеет довольно специфическую организацию: десятки миллионов людей трудятся неофициально, соответственно в их отношении не учитываются ни доходы, ни потери доходов, а ведь это, тем не менее, потребители товаров и услуг, падение уровня жизни которых неизбежно отразится на всей экономике.Данные социологических опросов, между тем, говорят об иных масштабах сокращения доходов. Так, опрос Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа», данные которого были опубликованы РБК, показал: свыше 50% респондентов заявили о значительном сокращении доходов в их семьях, а 46% опрошенных боятся, что им не хватит теперь даже на еду. Примерно 14% респондентов сообщили, что их отправили в неоплачиваемый отпуск, а 8% признались, что уже потеряли работу.Таким образом, у многих россиян доходы сократятся на 50-70%. По некоторым прогнозам количество безработных в России может вырасти сразу на несколько миллионов человек. Среди них окажутся и наемные работники, и даже предприниматели, чей бизнес успел «сгореть» во время режима самоизоляции. Ведь сейчас рискуют обанкротиться 28% российских компаний.В то же время, можно предположить, что количество бедных и живущих за чертой бедности по итогам кризисной ситуации увеличится.Одновременно вырастет и разница в доходах между самыми малообеспеченными и самыми состоятельными россиянами. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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