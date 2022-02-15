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Die Zeit: Будапешт впервые пригрозил выходом из ЕС

15 февраля 2022, 16:20  •  156 • В мире
Венгрия не хочет становиться такой, как Западная Европа, утверждает Виктор Орбан
В Венгрии началась предвыборная кампания, на старте которой премьер-министр Виктор Орбан выступил с посланием нации.
В своём выступлении премьер-министр впервые открыто заявил о возможном выходе страны из Евросоюза – если Брюссель и дальше будет отказываться проявлять толерантность к той политике, которую проводит Будапешт, в таком случае сложно будет найти общий путь, отметил Орбан.
«Венгерский премьер-министр Виктор Орбан впервые пригрозил Брюсселю возможным выходом из Европейского союза. По его словам, под прикрытием борьбы за правовое государство ЕС ведёт «священную войну, джихад» против тех, кто им не удобен. В своём послании нации он потребовал, чтобы Евросоюз проявил «толерантность» к той политике, которую проводит Будапешт»,
– сообщает ежедневная немецкая газета Die Zeit.
Издание отмечает, что критика со стороны Орбана в адрес «бюрократов из Брюсселя» звучала и ранее, однако никогда прежде он не упоминал о возможности выхода Венгрии из ЕС.
Выступление главы венгерского правительства совпало с началом предвыборной борьбы – уже 3 апреля в стране будут избирать новый парламент. При этом правящая партия «Фидес», находящаяся у власти вот уже десять лет, в последнее время теряет популярность, тогда как оппозиция, ранее расколотая, объединилась в своей борьбе с премьер-министром и его правительством.
По мнению Die Zeit, есть и другая причина такого резкого заявления: всего через несколько дней Европейский суд – высшая судебная инстанция ЕС – вынесет важное решение о новом механизме верховенства права Евросоюза, согласно которому можно будет урезать некоторым странам бюджет, если они нарушают закон. Венгрия и Польша подали иск против этого механизма, теперь от суда будет зависеть, начнёт работать закон или нет. Есть большая вероятность того, что Венгрия и Польша будут первыми пострадавшими, которых накажут финансово.
Правозащитные организации Евросоюза не раз обвиняли правительство Венгрии в том, что в стране ликвидируются принципы демократии и правового государства. Орбан же отрицает подобные обвинения, по его мнению, правовое государство – это средство для того, чтобы сделать Венгрию похожей на другие страны Евросоюза.
«Однако Венгрия не хочет становиться такой, как Западная Европа, утверждает премьер-министр. Тем не менее, несмотря на нарастающую культурную отдалённость, Будапешт хочет сохранить единство Евросоюза, объяснил Орбан. Именно поэтому он предлагает Брюсселю и Берлину толерантнее относиться к венгерской политике»,
– констатирует Die Zeit.
Соб. корр. ФСК

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