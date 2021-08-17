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Die Welt: Варшава скоро распугает всех партнёров и союзников

17 августа 2021, 14:30  •  162 • В мире
«Ухудшения польско-американских отношений уже не избежать»
Проводимая Польшей радикальная политика касательно СМИ, а также изменений в судебной системе может отпугнуть самых верных и близких её союзников, предупреждает немецкая ежедневная газета Die Welt. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о телерадиовещании, этот его шаг скажется не только на отношениях с Соединёнными Штатами, но и в целом с альянсом, а «западные партнёры» поймут, с кем имеют дело, отмечает издание.
«Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) последовательно изменяет польскую судебную систему, СМИ и общество на протяжении ряда лет. Недавно сейм принял поправки к закону о телерадиовещании, известные как Lex TVN. Теперь появилась возможность законно отозвать лицензию у телеканала TVN24, который постоянно критиковал и правительство, и президента, и правящую партию. Свобода прессы в Польше будет ещё больше ограничена. Это должны заметить Германия, Франция и Соединённые Штаты, называющие себя партнёрами Польши. Они должны понять, с кем имеют дело – с правительством, пытающимся сохранить свою власть любым способом»,
– пишет Die Welt.
Издание поясняет, почему под угрозой оказалось стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами. Дело в том, что телеканал TVN принадлежит американской компании Discovery, согласно же поправкам к закону о телерадиовещании, лицензии не будут выдаваться телеканалам, финансируемым из-за границы.
Президент, подписав принятие поправок, автоматически поставил под угрозу будущее польско-американских отношений, а также будущее стратегического партнёрства с Вашингтоном. Ухудшения отношений уже не избежать и ответственность за это полностью ложится на правящую партию, уверен автор статьи Филипп Фриц.
Он пытается объяснить читателям, что это означает и какие последствия могут быть. Для этого Фриц советует вспомнить, насколько важны Соединённые Штаты для Польши – прежде всего Вашингтон для Варшавы символизирует свободу и демократию. Кроме того, ведь это США помогают Польше сдерживать «агрессивные планы» России. Да и сама Польша, вооружённая американским оружием, стоит на защите восточных границ НАТО, а на территории Польши находится 4500 американских военных. И до сегодняшнего дня Варшава всегда придерживалась трансатлантической ориентации, не то что венгерский премьер Виктор Орбан, который время от времени заигрывал с Москвой, отмечает автор.
«Но сегодня в Польше происходит то, что объяснить невозможно. Вместо верности демократии – паранойя, отказ от свободы прессы и ядовитый инвестиционный климат в стране, всё это отпугнёт самых близких союзников и очень скоро»,
– делает вывод Die Welt.
Соб. корр. ФСК

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