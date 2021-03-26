Die Welt: распределение вакцины расколет Евросоюз

Канцлер Австрии требует справедливого распределения вакцины, однако его не слышат

Австрия выступила с предупреждением, что есть вероятность того, что Евросоюз окажется расколот, всему виной действующая в настоящее время система распределения вакцин, в связи с чем необходимо эту систему срочно менять, несмотря на противодействие со стороны Германии. Об этом пишет немецкая общенациональная ежедневная газета Die Welt.

«Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы всё больше увеличивался раскол внутри Европейского союза в процессе вакцинации населения, и таким образом создавались страны ЕС второго сорта»,

– рассказал австрийский канцлер Себастьян Курц в беседе с корреспондентом газеты Die Welt накануне видеосаммита Евросоюза.

По словам Курца, ещё в январе главы государств и правительств решили, что вакцина в Евросоюзе будет распределяться строго пропорционально количеству населения и одновременно. Однако спустя почти три месяца выясняется – вакцину распределяют не пропорционально населению, а в соответствии с тем количеством, которое заказала каждая страна. В результате некоторые страны получили достаточно доз вакцины для того, чтобы уже к маю завершить полностью вакцинацию, тогда как другие страны смогут это сделать только к концу года. Об этом и пойдёт речь во время очередного видеосаммита ЕС, отмечает издание.

По мнению Себастьяна Курца, вопрос распределения вакцин на самом деле очень важный и относится к политическим, решать его придётся на самом высоком уровне.

«Все граждане Европы без исключения справедливо ожидают от нас решения вопроса о распределении вакцины, поскольку на карту поставлена солидарность внутри Европейского союза»,

– цитирует канцлера Die Welt.

Курц напомнил слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз должен поставить цель – вакцинировать к лету 70% взрослого населения. Однако добиться этого возможно лишь в том случае, если распределение вакцин будет происходить в соответствии с количеством населения.

Между тем федеральное правительство Германии на этой неделе уже отклонило требование Курца изменить систему распределения вакцин в ЕС. Государственный министр по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth) заявил, что «на сегодняшний день не существует никаких серьёзных оснований для изменения этой системы, которая является справедливой и отвечает всем требованиям принципа солидарности внутри Евросоюза».

Die Welt отмечает, что не только канцлер Австрии недоволен существующей системой распределения вакцин. С подобными замечаниями выступили Чехия, Словения, Болгария, Хорватия и Латвия, после чего Урсула фон дер Ляйен пообещала им дополнительные 10 миллионов доз вакцины Biontech / Pfizer, но во втором квартале. Однако Михаэль Рот выступил против подобной коррекции. По его мнению, все эти страны не додумались во время заказать себе столько доз вакцины, сколько им необходимо, исходя из количества своего населения, теперь же что-то корректировать уже поздно. При этом Рот призвал «не превращать ситуацию в конфликт».